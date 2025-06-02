Умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

В субботу, 31 мая, в США в возрасте 81 года умер один из влиятельнейших экономистов, бывший замглавы Федеральной резервной службы США Стэнли Фишер, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как рассказал изданию его сын Майкл, Фишер скончался в субботу у себя дома в Лексингтоне, штат Массачусетс. Причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Фишер в разные годы занимал посты главы Центрального банка Израиля, заместителя председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США и второго по значимости должностного лица Международного валютного фонда, когда это агентство пыталось сдержать финансовую панику в Мексике, России, Азии и Латинской Америке.

Как уточняет РБК, Стэнли Фишер родился в Северной Родезии (бывший протекторат Великобритании, с 1964 года — Замбия) в 1943 году в еврейской семье. Позже семья переехала в Южную Родезию (также бывший протекторат Британии, ныне — Зимбабве).

Фишер окончил бакалавриат и магистратуру Лондонской школы экономики, а также получил докторскую степень по философии Массачусетского технологического института. В последнем он стал преподавателем, его учениками были, в частности, нынешний председатель ФРС Бен Бернанке, глава Европейского центрального банка Марио Драги. Также Фишер преподавал в Чикагском университете.

В 1988–1990 годах был вице-президентом и ведущим экономистом Всемирного банка, а в 1994–2001 занимал должность первого заместителя директора Международного валютного фонда (МВФ).

После МВФ Фишер перешел в Citigroup, где занимал позицию заместителя председателя, а в 2005 году возглавил Банк Израиля - он имел двойное американо-израильское гражданство - проработав там до 2013 года.

В 2014-м 73-летний Фишер был выдвинут на пост замглавы ФРС 44-м президентом США Бараком Обамой. Срок Фишера на этой должности истекал в 2020 году, однако он подал в отставку в 2017-м. Экономист написал открытое письмо преемнику Обамы Дональду Трампу, объяснив свою отставку причинами личного характера.

Жена Фишера Рода, с которой он познакомился еще в детстве, умерла в 2020 году. У них остались трое сыновей и девять внуков.