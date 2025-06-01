Сообщения об огне израильских танков у центра раздачи помощи в Газе: около 30 погибших и 150 раненых

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сектора Газы сообщает, что израильские военные открыли огонь около центра распределения гуманитарной помощи в городе Рафах в секторе Газа. По словам свидетелей и врачей, погибли по меньшей мере 26 человек, около 150 получили ранения.

Журналист из Рафаха Мохаммед Гарииб сообщил Би-би-си, что танки начали стрелять по толпе в момент, когда тысячи палестинцев собрались около центра распределения гуманитарной помощи, открытого при поддержке США и Израиля.

Местные журналисты и активисты опубликовали шокирующие кадры, на которых видны погибшие и раненые местные жители, которых перевозят на запряженных ослами повозках в госпиталь Красного Креста в районе Рафаха аль-Маваси. Сообщается, что сотрудники экстренных служб не смогли проехать к месту происшествия.

Отдел Би-би-си по верификации данных BBC Verify геолоцировал некоторые кадры, где слышна стрельба и видны бегущие люди, которые пытаются укрыться. Ролики были сделаны к югу от недавно открытого центра распределения гуманитарной помощи в коридоре Нецарим (он делит сектор Газа на две части и находится под контролем израильских военных).

В ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать инцидент израильские военные сообщили, что "в настоящий момент не знают о ранениях в результате огня ЦАХАЛ на территории центра распределения гуманитарной помощи". "Этот вопрос пересматривается", - заявила армия Израиля.

При этом Гуманитарный фонд Газы (GHF) - организации для раздачи помощи, которая была создана при поддержке США и Израиля, - опровергла данные об инциденте.

"Это фальшивка и фабрикация. Вся помощь сегодня была распределена без каких-либо инцидентов. В наших ежедневных сводках, которые мы рассылали до этого, не было зафиксировано никаких ранений или смертей, - заявили в GHF. - Мы слышали об эти фейковых данных, которые активно распространяет ХАМАС. Они не соответствуют действительности".

Однако по словам Гарииба, танки приблизились к центру распределения помощи и начали стрелять около 04:30 по местному времени. "Убитые и раненые долгое время лежали на земле, - сообщает журналист. - Спасательные службы не могли проехать в этот район, он находится под израильским контролем. В результате жителям пришлось на запряженных ослами повозках перевозить пострадавших в полевой госпиталь".

Сотрудники больницы Красного Креста подтвердили, что погибли 26 человек, около 150 получили ранения. Позже подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате инцидента был убит 31 человек, а более 200 ранены.

Как проходят переговоры о перемирии

Происшествие в Рафахе произошло вскоре после того, как палестинская группировка ХАМАС опубликовала ответ на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней.

Она согласилась освободить 10 живых израильтян и передать тела 18 умерших заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако встречные условия группировки посланник президента США Стив Уиткофф назвал неприемлемыми, в правительстве Израиля их также отвергли.

Международные гуманитарные организации говорят о резком ухудшении ситуации в Газе, поскольку из-за военной операции израильской армии местные жители часто не могут получить доступ к продовольствию и медицинской помощи.

Гуманитарный фонд Газы GHF, который создал в секторе несколько пунктов распределения гуманитарной помощи, утверждает, что на этой неделе раздал палестинцам два миллиона порций питания. Би-би-си не может подтвердить эти данные из независимых источников.

GHF - американо-израильская инициатива. ООН и другие организации отказались сотрудничать с фондом из-за опасений, что он "использует помощь как оружие". Израиль, в свою очередь, утверждает, что ХАМАС разворовывает поставляемую в Газу гуманитарную помощь.

Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу со 2 марта. Только к середине мая была разработана схема с GHF, и первые грузовики с продовольствием приехали в Газу в 20-х числах мая.