"Это не собрание побежденных". Как в Европе прошла конференция правых политиков

На этой неделе в Европе прошли масштабные мероприятия в рамках Конференции консервативного политического действия (CPAC), с крупными съездами в Польше и Венгрии.

Эти события проходят в решающий момент — накануне второго тура президентских выборов в Польше, который состоится в воскресенье 1 июня. За пост президента будут бороться поддерживаемым CPAC националист Кароль Навроцкий и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Представители CPAC называют второй тур выборов в Польше «битвой за западную цивилизацию».

CPAC традиционно является площадкой для встречи консервативных активистов в США, но её влияние значительно возросло после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

«Это не собрание побежденных, а тех, кто выстоял», — заявил на открытой сессии конференции в Будепеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Назвав президента Трампа «сывороткой правды», Орбан рассказал о своем видении новой Европы — эпохи, которую он называет «Эпохой патриотов», основанной на нации, традиционной семье и его интерпретации христианства.

Под бурные аплодисменты Орбан и другие выступающие на конференции высмеивали экологическую инициативу «Зеленый пакт для Европы» жаловались на массовую иммиграцию и «гендерное и прогрессивное безумие».

«Европейцы не чувствуют себя в безопасности в своих собственных городах, домах и странах. Они чужие в своих собственных домах. Это не интеграция, а замена населения», — сказал Орбан.

Эту тему поддержали Алис Вайдель из крайне правой партии Германии «Альтернативы для Германии» (AfD) и Герт Вилдерс из Партии свободы Нидерландов.

В числе других выступающих на конференции были премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер австрийской Партии свободы Герберт Кикль.

На конференции также присутствовали - бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, бывший премьер-министр Австралии Тони Эббот, экс-премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Андрей Бабиш. Также собрание посетили ряд южноамериканских политиков. Был даже представитель индийской партии «Бхаратия джаната парти» Нарендры Моди — Рам Мадхав.

Во вторник в Варшаве, а затем и в Будапеште, докладчики представили аргументы в пользу того, что один из них назвал «международным националистическим движением, глобальной платформой для антиглобалистских сил».

«В отличие от CPAC в США, CPAC в Венгрии, похоже, имеет большую интеллектуальную составляющую. Это дает редкую в Европе для политиков-националистов и популистов возможность собираться вместе и налаживать связи. Обещание Виктора Орбана сделать Будапешт интеллектуальной столицей диссидентского европейского консерватизма было реализовано», — сказал Би-би-си редактор American Conservative Род Дреер.

На этой неделе в Венгрии и Польше ощущается, что администрация Трампа приехала «отдать должное» за поддержку, которую Дональд Трамп получил от европейских националистических лидеров на выборах в ноябре прошлого года.

«Если вы выберете лидера, который будет работать с президентом Трампом, у польского народа появится сильный союзник», — заявила на конференции в Варшаве министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«У вас сохранится военное присутствие США… и вы получите американское оборудование — качественное и современное», — добавила Ноэм.

При этом она не сказала, что произойдет, если Кароль Навроцкий проиграет во втором туре выборов.

Движение «Вернем Америке былое величие», переосмысленное Виктором Орбаном как «Вернем Европе былое величие» (Make Europe Great Again), звучит самоуверенно, но оно уже сталкнулось с несколькими неудачами. Последним таким ударом стала победа либерального мэра Бухареста, Никушора Дана, на президентских выборах в Румынии.

В Албании лидер Демократической партии Сали Бериша проиграл парламентские выборы социалисту Эди Раме. Кампанию Бериши помогал вести бывший стратег штаба Трампа Крис ЛаЧивита.

А в Австрии надежды Герберта Кикля стать канцлером были разбиты сформировавшейся новой коалицией, выбравшей вместо него Кристиана Штокера из Австрийской народной партии.

Трон шатается под самим Виктором Орбаном, хозяином конференции в Будапеште.

«Если Навроцкий не победит в Польше, Венгрия будет следующей, и Виктор Орбан потеряет власть», — предупредил в Варшаве лидер крайне правого «Альянса за объединение румын» Джордж Симион, проигравший на президентских выборах Никушору Дану.

Следующие парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле следующего года.

Однако фасад единства представителей СРАС дал трещину.

Вопросы, связанные с Украиной и Россией, остаются источником разногласий. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони не приехала на конференцию.

На этой неделе были плохие новости и для Виктора Орбана — коэффициент рождаемости в Венгрии упал до 1,28 в апреле, почти до такого же низкого уровня, как и в 2010 году, когда он пришел к власти, несмотря проводимую в течение 15 лет политику по повышению рождаемости — за счет налоговых льгот и льгот на покупку жилья для семей.

Однако когда в пятницу вечером в Будапеште начали складывать стулья в зале конгресса, настроение было все еще приподнятым — все взгляды были устремлены на второй тур выборов в Польше.