Россия тайно модернизирует свой ядерный потенциал. Что мы узнали из утечки секретных файлов

Российские власти вот уже несколько лет активно ведут скрытую работу по масштабной модернизации своих военных ядерных объектов, утверждает немецкий журнал Spiegel. Издание опубликовало результаты расследования, проведенного журналистами Spiegel совместно с датским независимым исследовательским центром Danwatch.

Как поясняется в публикации, сотрудники обеих этих структур получили доступ к сотням подробнейших чертежей и других секретных документов, демонстрирующих, как проходит «грандиозная модернизация» российского ядерного потенциала на примере пусковой базы «Ясный», расположенной в Оренбургской области, на юге Уральских гор.

«Ясный» — одна из 11 точек на территории России, откуда может осуществляться запуск ракет наземного базирования высокой дальности, в том числе и оснащенных ядерными боеголовками.

По словам авторов сенсационной публикации, в общей сложности журналисты «проанализировали более двух миллионов документов, касающихся российских военных закупок, которые Danwatch систематически извлекала из публичной базы данных в течение многих месяцев».

«Доступ к этой базе российские власти постепенно ограничивали, — рассказывают авторы, — но нам удалось обойти эти ограничения, используя различные цифровые технологии, включая сеть серверов, расположенных в России, Казахстане и Беларуси».

Впрочем, оценить масштабы работы можно и визуально — просто сравнив опубликованные журналистами спутниковые фотографии этого региона, сделанные с разницей в несколько лет.

Там, где раньше на поверхности земли можно было разглядеть лишь «крышку ракетной шахты и парочку ничем не примечательных зданий, окруженных невысоким забором», теперь выросли целые военные комплексы, обнесенные тройным высоковольтным периметром.

Повсюду установлены камеры наблюдения и приняты необходимые оборонительные меры — в том числе огневые точки с дистанционным управлением, гранаты на растяжках и современные системы ПВО.

На некоторых снимках можно различить и довольно очевидные контуры конкретных зданий — например, обзорные башни, расположенные по центру огражденной территории.

«Десятилетиями исследователи следили за развитием российского ядерного потенциала именно так, по спутниковым снимкам», — пишет издание Danwatch, известное своими расследованиями общественно важных тем, включая злоупотребления властью, хищения и пр.

«Однако спутник не может заглянуть под крышу, не говоря уже о том, чтобы проникнуть под землю. А потому раньше наблюдение за ядерными базами этим и ограничивалось, — продолжают авторы Danwatch. — До самого недавнего времени».

Теперь же, в результате «гигантской утечки» секретных документов из российских силовых структур, журналистам-расследователям удалось значительно больше узнать о том, что именно расположено на закрытой территории (формально имеющей статус ЗАТО), как устроены эти объекты и как осуществляется их охрана.

На руках у журналистов оказались «сотни подробнейших чертежей новых путинских баз», дающие возможность «впервые приподнять завесу тайны, окутывающую планы Владимира Путина».

«При помощи этих чертежей мы можем впервые заглянуть внутрь зданий и даже проникнуть под землю, — говорит сооснователь Danwatch и один из ведущих экспертов мира в вопросах ядерного оружия Ханс Кристенсен. — Это совершенно беспрецедентный случай».

Угрозы Путина становятся реальней

Как напоминается в расследовании, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступил в Москве с сенсационной речью, объявив о создании целого ряда новых систем ядерного оружия, которые выведут страну на шаг вперед в гонке вооружений с Западом.

«Никто не хотел нас слушать, — заявил тогда Путин. — Так послушайте сейчас».

О чем президент России тогда умолчал — так это о масштабной модернизации российского ядерного оружейного комплекса.

На разработку плана модернизации ушло больше 10 лет — но к моменту, когда Путин произносил свою московскую речь, эта работа (в том числе и в «Ясном») уже шла полным ходом.

Изученные журналистами сотни тысяч документов демонстрируют, что новые военные объекты были выстроены в последние годы по всей России.

Старые базы советских времен практически отстроили заново: на их территории уже возведены сотни новых казарм, сторожевых вышек, центров управления и складских зданий, а между ними прорыты подземные туннели общей протяженностью в несколько километров, соединяющие корпуса.

Анализ военного обозревателя Би-би-си Павла Аксенова:

В документах, опубликованных изданиями Spiegel и Danwatch, содержатся чертежи одного из зданий на территории российского военного объекта. Назначение строения точно определить трудно, однако в его планировке указаны «пультовая» и помещения для караула.

Это лишь одно из множества строений, расположенных на ряде военных объектов, упомянутых в публикации. Планы каких из них оказались доступны журналистам, неизвестно. Однако сам факт наличия любых подобных чертежей у иностранного государства представляет собой серьезную угрозу безопасности баз Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Стационарные ядерные объекты, такие как, например, шахтные пусковые установки или хранилища боезарядов, традиционно хорошо защищены от ударов с воздуха. Считается, что они способны выдержать как удар высокоточной ракеты, так и ядерный взрыв в непосредственной близости.

Местоположение шахтных установок известно потенциальному противнику, и их безопасность обеспечивается исключительно за счет инженерной прочности и глубокого залегания под землей.

Это отличает их от мобильных пусковых комплексов, которые защищены от подобных угроз не столь хорошо, но выигрывают за счет маневренности и скрытности перемещения.

Стационарные объекты, между тем, уязвимы не только для ракетных ударов, но и для возможных диверсий сил специального назначения.

Именно поэтому такие объекты охраняют специально подготовленные подразделения, в том числе из состава РВСН и других силовых ведомств. Если в открытом доступе оказываются чертежи таких объектов, это теоретически может облегчить подготовку к попытке вторжения на их территорию.

Один из объектов, чертеж которого, по данным СМИ, оказался в распоряжении западных журналистов, находится всего в 30 километрах от российско-казахстанской границы.

У этого государства хорошие отношения с Россией, и трудно себе представить, чтобы ядерные объекты подверглись атаке с его территории.

Но сам факт того, что такие объекты в принципе стали более уязвимы, даже с учетом такого маловероятного сценария, должен сильно беспокоить российских военных.