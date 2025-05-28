США приостановили назначение собеседований на студенческие визы. Что это значит?

Консульства США получили инструкцию от Госдепа: не назначать собеседования на визы для студентов и участников программ обмена, пока не поступят новые рекомендации по проверке соцсетей заявителей. Как будут проверять студентов, почему администрация Дональда Трампа приостановила собеседования и к каким последствиям это может привести?

Что произошло?

Во вторник, 27 мая, издание Politico сообщило, что администрация президента Дональда Трампа разослала в посольства и консульства США по всему миру инструкцию с требованием приостановить собеседования для студенческих виз.

"С настоящего момента, чтобы подготовиться к расширению необходимой проверки социальных сетей [кандидатов], консульские отделы не должны выделять время для собеседований на визы для студентов и участников программ обмена (F, M и J), пока не поступят новые инструкции, что ожидается в ближайшие дни", - цитирует Politico телеграмму, направленную в дипучреждения. Подписан документ госсекретарем США Марко Рубио.

Новые рекомендации по проверке соцсетей потребуют изменения в работе консульских учреждений, в том числе перераспределения ресурсов и новых процессов, говорится в документе.

Телеграмма также рекомендует консульствам сфокусироваться на услугах для граждан США, иммиграционных визах и предотвращении мошенничества.

Вскоре другие СМИ, включая партнера Би-би-си в США CBS, смогли ознакомиться с телеграммой и подтвердили сообщение Politico.

Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отказалась комментировать сообщения прессы, но сказала, что США используют "все возможные инструменты", чтобы проверять людей, которые хотят посетить страну.

"Мы продолжим использовать все возможные инструменты, чтобы оценить, что за человек хочет приехать, будь то студент или кто бы то ни было еще", - приводит Reuters ее слова.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли иностранные студенты получить визы к началу нового учебного года осенью, Брюс сказала: "Если вы планируете подавать на визу, следуйте обычному процессу, обычным шагам, и рассчитывайте, что вас будут изучать" (цитата по AFP).

Как пояснил источник Associated Press, уже запланированные собеседования на визу остаются в силе.

Какие визы это затрагивает?

В инструкции упоминаются три класса виз - F, J и М.

F выдается тем, кто планирует учиться в школе, колледже, университете, любом другом академическом учреждении или на языковых курсах.

Виза M предназначена для обучения в профессиональных училищах и других не академических учебных заведениях (за вычетом языковых курсов), к примеру в летном училище.

Визы типа J покрывают намного более разнообразные цели посещения США: стажировки, приглашения профессоров и ученых, летние программы Work& Travel, учебные программы, которые спонсируются правительством США.

Визы нужны гражданам всех стран, кроме Канады и Бермудских островов.

Все три типа виз позволяют главному аппликанту (студенту или участнику программы обмена) взять с собой супруга и несовершеннолетних детей. Они могут получить зависимые визы того же класса.

Как будут проверять студентов?

Иностранцы, подающиеся на студенческую визу в США, должны получить документы от учебного заведения, заполнить анкету DS-160 и пройти собеседование (в некоторых случаях, например если аппликанту нет 14 лет, собеседование может быть пропущено).

Иногда дополнительную проверку назначают уже после собеседования - ее называют "административной проверкой", и она может длиться неограниченное время.

С 2019 года все, кто подает на неиммиграционные визы, должен указывать все свои аккаунты в социальных сетях в анкете.

Как именно используются эти данные, неизвестно. Неизвестно и то, как будут выглядеть новые инструкции Госдепа.

Почему приостановили выдачу виз?

Дональд Трамп ведет войну с университетами, которых он обвиняет в продвижении "лево-либеральной идеологии", почти что с самого начала своего президентского срока. Самая заметная его цель - это Гарвард, но и другие учебные заведения не остались в стороне.

Главным поводом для критики университетов стали пропалестинские протесты на кампусах, которые начались после 7 октября 2023 года и войной Израиля с ХАМАС.

В марте-апреле администрация президента приостановили федеральное финансирование для ряда престижных американских университетов, включая Колумбию, Принстон, Корнелл.

В апреле несколько десятков учебных заведений получили письма от министерства образования с рядом требований, от соблюдения которых будет зависеть их федеральное финансирование.

Гарвард публично отказался выполнять эти требования.

"Университет не будет жертвовать своей независимостью или отказываться от своих конституционных прав", - сказал президент Гарварда Алан Гарбер. Требования к его заведению включали в себя "аудит взглядов" студентов и сотрудников университета.

При этом Гарвард провел внутреннее расследование - и извинился как за антисемитизм, так и за антиисламизм, и разработал ряд мер для улучшения ситуации.

Однако Трамп не только приостановил федеральное финансирование, но и лишил университет права принимать иностранных студентов. Гарвард оспаривает это решение в суде.

Администрация Трампа борется не только с университетами, но и с отдельными студентами.

Самый известный из них - это Махмуд Халил, студент Колумбийского университета и один из лидеров студенческих протестов против военной операции израильской армии в Газе.

Его задержали в марте, а в апреле суд одобрил депортацию Халила. При этом в США он находится не по студенческой визе: у Халила - грин-карта, так как его жена - гражданка США.

Пока что он все еще находится в США, ожидая решения суда по политическому убежищу.

Широкую огласку получили также истории Мосена Мадави (студент Колумбии с грин-картой, задержан 14 апреля, отпущен на свободу 20 апреля по решению суда), Румейсы Озтюрк (докторантка университета Тафтса со студенческой визой класса F, задержана 25 марта, отпущена под залог 12 мая) и Бадара Хан Сури (исследователь университета Джорджтауна с визой класса J, задержан 17 марта, вышел на свободу 14 мая).

На начало апреля было известно о примерно десяти случаях задержания студентов и работников университетов, которые участвовали в пропалестинских протестах или выражали поддержку палестинцам.

Как писало агентство Associated Press, правительство США расширило список причин, по которым у иностранных студентов может быть отозван легальный статус в стране. К ним добавился отзыв студенческой визы.

"Это дает им [властям США - прим.] карт-бланш на то, чтобы депортировать студентов, даже если они не нарушили никакие правила, если Госдепартамент отозвал у них визу", - заявил AP иммиграционный адвокат Брэд Баниас.

Виза в США выдается на въезд в страну, а пребывание иностранцев зависит от их статуса. Даже при истекшей визе иностранцы могут оставаться в легальном статусе.

Какие у этого будут последствия?

В 2023 году, по данным Департамента внутренней безопасности США, 1,5 млн студентов с визами класса F и M числились в американских учебных заведениях. Это на 10,4% больше, чем в 2022 году, и рекордное число с 2019 года.

По подсчетам ассоциации международных работников образования NAFSA, в 2023-2024 учебном году иностранные студенты принесли в экономику США 43,8 млрд долларов. Благодаря им в стране было более 378 тыс. рабочих мест.

Больше всего студентов в США приезжают из Китая и Индии. Иностранцы, как правило, платят полную стоимость обучения - что позволяет учебным заведениям компенсировать сокращение госфинансирования.

Как пишет New York Times, самая большая доля иностранных студентов среди крупных университетов - в Иллинойском технологическом институте, где в 2023 году 51% учащихся были не из США. В Колумбийском университете иностранных студентов было 40%, в Гарварде - 28%, а в Беркли - 17%.

Правительство Японии уже призвало университеты в стране рассмотреть возможность принять студентов (как японцев, так и иностранцев) из американских учебных заведений, которых затронули действия администрации США.

Гонконгский университет науки и технологии пригласил студентов из Гарварда продолжить обучение у них.

Не исключено, что и другие страны последуют примеру Токио и Гонконга.