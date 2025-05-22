Британия официально передает архипелаг Чагос Маврикию и будет арендовать базу Диего-Гарсия — пресса

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг подпишет с представителями Маврикия договор о передаче архипелага Чагос. Территорию британско-американской военной базы на главном острове архипелага, Диего-Гарсии, Британия возьмет в аренду на 99 лет.

Соглашение будет подписано в ходе «виртуальной церемонии». Первой об этом сообщила британская газета Telegraph.

До сих пор предполагалось, что переговоры о передаче Чагоса застопорились из-за смены президента в США. Администрации Трампа нужно было время, чтобы изучить условия передачи архипелага, на котором расположена стратегически важная авиабаза.

Архипелаг Чагос, который официально называется Британской территорией в Индийском океане, расположен посередине этого океана, и самолеты с базы Диего-Гарсия, как американские, так и британские, участвуют, например, в операциях на Ближнем Востоке.

Переговоры о передаче островов Маврикию — он расположен в океане в двух тысячах километров от Чагоса — начались еще в 2019 году, после того, как Британия проиграла спор о принадлежности архипелага в Международном суде ООН, но о плане действительно передать его новое британское правительство лейбористов объявило только в прошлом октябре.

Критики этого плана как в Британии, так и в США говорят, что передача архипелага создаст серьезную угрозу для базы Диего-Гарсия и национальной безопасности обеих стран, поскольку Маврикий в последнее время наладил теплые отношения с Китаем, Ираном и Россией. Об этом говорил, в частности, госсекретарь США Марко Рубио.

Однако Дональд Трамп в апреле, во время визита в Вашингтон Кира Стармера, поддержал план передачи Чагоса.

Источники Telegraph в британском Форин-офисе говорят, что в соглашение будет включен запрет на создание Китаем или Россией разведывательных баз на соседних с Диего-Гарсией островах.

Чагос — это цепочка островов, растянувшаяся на 200 км, а от Диего-Гарсии до другого ближайшего острова архипелага — 120 км.

По данным Би-би-си, аренда базы обойдется Британии в миллиарды фунтов. Газета Telegraph утверждает, что по соглашению Лондон сразу выплатит довольно большую сумму, а в целом сделка обойдется Британии в девять миллиардов.

Британское правительство о цене аренды базы пока ничего не говорило.

Консервативная партия резко критикует правительство лейбористов за намерение передать Чагос Маврикию — хотя переговоры о передаче начались при правительстве тори.

Ругает лейбористов и лидер набравшей в последнее время популярность партии Reform UK Найджел Фарадж. При этом заявлял, не приводя доказательств, что Британии это соглашение обойдется в 52 млрд фунтов.

Лейбористы возражают, что договориться с Маврикием — это наилучший способ обеспечить сохранность базы на Диего-Гарсии.

Два века под властью Британии

Британия владеет архипелагом Чагос с 1814 года, когда она отобрала его у Франции. В конце 1960-х и 1970-х годов Великобритания насильно выселила 1000 жителей острова, потомков освобожденных африканских рабов, чтобы разрешить строительство американской базы.

Архипелаг Чагос был административно отделен от Маврикия в 1965 году, когда Маврикий был еще британской колонией. Британия купила его за 3 миллиона фунтов и объявила своей заморской территорией в Индийском океане.

Маврикий обвинял Британию в незаконной колониальной оккупации архипелага, утверждая, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова Чагос в 1968 году в обмен на независимость.

В период между 1968-м и 1974-м годами британские власти выселили более тысячи жителей народности чагос с островов и переселили их на Маврикий и Сейшельские острова, где многие столкнулись с нищетой и дискриминацией.

Лондон неоднократно извинялся за высылку островитян и обещал передать острова Чагос Маврикию, когда они больше не будут нужны для стратегических целей. Однако до недавнего времени Великобритания настаивала, что права требовать передачи архипелага у Маврикия нет.