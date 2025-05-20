США объявили о создании новой ядерной бомбы

США создали новую ядерную бомбу свободного падения B61-13 - их разместят на базах в континентальной части страны, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Нацуправления ядерной безопасности США.

О том, что США создали новую ядерную бомбу свободного падения B61-13, объявил министр энергетики Крис Райт на заводе по производству ядерного оружия Pantex. Об этом сообщается на сайте Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

"NNSA при Министерстве энергетики США завершило создание первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61", раньше срока", - отмечается в сообщении.

В NNSA отметили, что таким образом B61-13 стала "одним из самых быстро разрабатываемых и поступивших на вооружение видов оружия со времен холодной войны".

Модернизация американского ядерного арсенала, по словам Криса Райта, имеет решающее значение для реализации подхода президента Дональда Трампа "Мир посредством силы".

"Это достижение демонстрирует силу Америки как нашим противникам, так и нашим союзникам", - подчеркнул глава Минэнерго США.

Сообщается, что бомбы разместят на базах в континентальной части Соединенных Штатов.