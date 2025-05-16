Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Младшая дочь президента США Дональда Трампа впервые стала мамой. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Тиффани Трамп сообщила, что 15 мая у нее родился мальчик.

"Добро пожаловать в мир, наш милый малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что появился в нашей жизни!" - написала Тиффани, опубликовав фото ножки новорожденного.

Как уточняет РБК, отец ребенка — миллиардер Майкл Булос, за которого младшая дочь Трампа вышла замуж в 2022 году.

О беременности Тиффани Трамп сообщил в октябре 2024 года во время выступления с речью в Детройтском экономическом клубе. Политик назвал дочь и зятя "исключительными".

Тиффани — единственная дочь президента США от его брака с моделью Марлой Мейплз, ей 31 год.

Летом 2019 года Трамп стал дедушкой в десятый раз — у его сына Эрика и невестки Лары родилась дочь Каролина Дороти. Всего у политика пять детей от трех жен.