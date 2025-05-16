Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Тиффани Трамп и Майкл Булос
Тиффани Трамп и Майкл Булос. Фото: instagram.com/tiffanytrump

Младшая дочь президента США Дональда Трампа впервые стала мамой. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Тиффани Трамп сообщила, что 15 мая у нее родился мальчик.

"Добро пожаловать в мир, наш милый малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя безмерно! Спасибо, что появился в нашей жизни!" - написала Тиффани, опубликовав фото ножки новорожденного.

Как уточняет РБК, отец ребенка — миллиардер Майкл Булос, за которого младшая дочь Трампа вышла замуж в 2022 году.

О беременности Тиффани Трамп сообщил в октябре 2024 года во время выступления с речью в Детройтском экономическом клубе. Политик назвал дочь и зятя "исключительными".

Тиффани — единственная дочь президента США от его брака с моделью Марлой Мейплз, ей 31 год.

Летом 2019 года Трамп стал дедушкой в десятый раз — у его сына Эрика и невестки Лары родилась дочь Каролина Дороти. Всего у политика пять детей от трех жен.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245506-tramp-v-odinnadcatyy-raz-stal-dedushkoy/