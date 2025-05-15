Насколько реальна угроза ядерной войны между Индией и Пакистаном?

Нынешнее противостояние между Индией и Пакистаном вокруг Кашмира пока обошлось без ультиматумов и разговоров о «красных кнопках».

Это перевод материала нашего индийского корреспондента, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Набор военных ответных мер, завуалированных сигналов и быстрых международных посреднических усилий предотвратил полномасштабный кризис. Конфликт не перерос в ядерную войну, но напомнил о том, насколько быстро ее дух в этом регионе может возникнуть практически из ничего.

К моделированию последствий кризиса подключились ученые: в исследовании 2019 года международная группа экспертов разработала гипотетический сценарий, при котором террористический акт против парламента Индии в 2025 году вызывает обмен ядерными ударами с Пакистаном.

Шесть лет спустя реальная конфронтация, хотя ее и удалось сдержать усилиями американских посредников, напомнила о возможности полномасштабного конфликта и о том, насколько хрупким может быть спокойствие в регионе.

По мере эскалации кризиса Пакистан послал «двоякие сигналы»: он не только нанес ответные военные удары, но и собрал заседание Национального командования (NCA), напомнив таким образом о своем ядерном потенциале.

Именно NCA контролирует ядерное оружие Пакистана и его возможное использование. Возможно, мы так и не узнаем, был ли этот шаг символическим, стратегическим — или же настоящим предупреждением. Он также был предпринят как раз в тот момент, когда госсекретарь США Марко Рубио вмешался, чтобы разрядить ситуацию.

Президент Дональд Трамп заявил, что США не просто помогли согласовать перемирие, а предотвратили «ядерный конфликт». В понедельник в обращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил: «Не будет никакой терпимости к ядерному шантажу; Индия не поддастся ядерным угрозам».

«Любые террористические убежища, действующие под этим предлогом, подвергнутся точным и решительным ударам», — добавил Моди.

По данным аналитического центра Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Sipri), у Индии и Пакистана примерно по 170 ядерных боеголовок.

По состоянию на январь 2024 года, по оценкам Sipri, в мире насчитывалось 12 121 ядерная боеголовка. Из них около 9585 находились на военных складах, а 3904 были на боевом дежурстве — на 60 больше, чем в предыдущем году. На долю США и России приходится более 8000 единиц ядерного оружия.

По словам Кристофера Клари, эксперта по вопросам безопасности из Университета Олбани в США, основная часть развернутого арсенала Индии и Пакистана находится в наземных ракетных войсках, хотя обе страны разрабатывают ядерную триаду — способность доставлять ядерные заряды по суше, по воздуху и с моря.

«Индия, вероятно, имеет более крупный воздушный флот (самолеты, способные доставлять ядерное оружие), чем Пакистан. Хотя о военно-морском флоте Пакистана нам известно немного, можно с уверенностью сказать, что военно-морской флот Индии более современен и боеспособен, чем морские ядерные силы Пакистана», — сказал он в интервью Би-би-си.

По словам Клари, одной из причин этого является тот факт, что Пакистан не вложил в создание атомного подводного флота ни времени, ни денег, сравнимых с инвестициями Индии. Это дает Индии «явное качественное» преимущество в ядерных силах морского базирования, считает эксперт.

Право первого применения: что говорят доктрины

С момента испытаний ядерного оружия в 1998 году Пакистан никогда официально не объявлял о своей ядерной доктрине.

Индия, напротив, после своих испытаний 1998 года приняла политику не наносить ядерные удары первой, но есть признаки, что эта позиция постепенно меняется.

В 2003 году Индия оставила за собой право на применение ядерного оружия в ответ на химические или биологические атаки, фактически разрешив при определенных условиях нанесение ядерного удара первой.

Еще большая неопределенность возникла в 2016 году, когда министр обороны Манохар Паррикар заявил, что Индия не должна чувствовать себя «связанной» этой политикой, что поставило под сомнение доверие к ней в долгосрочной перспективе. (Паррикар пояснил, что это было его личное мнение.)

Отсутствие формальной доктрины не означает, что у Пакистана ее нет — по мнению Садии Таслим из Фонда Карнеги за международный мир, официальные заявления, интервью и развитие ядерного арсенала позволяют сделать определенные выводы о ее положениях.

Порог применения ядерного оружия Пакистаном точно неизвестен, но в 2001 году Халид Кидвай, тогдашний глава Отдела стратегического планирования NCA, обозначил четыре «красные линии»: значительная потеря территории, уничтожение ключевых военных объектов, экономическая блокада или политическая дестабилизация.

В 2002 году тогдашний президент Первез Мушарраф уточнил, что «ядерное оружие направлено исключительно против Индии» и будет использовано только в том случае, если «под угрозой окажется само существование Пакистана как государства».

В своих мемуарах бывший госсекретарь США Майк Помпео написал, что однажды его поднял с постели телефонный звонок неназванного «индийского коллеги», который опасался, что Пакистан готовится применить ядерное оружие во время конфликта с Индией в 2019 году.

Примерно в то же время пакистанские СМИ процитировали высокопоставленного чиновника, который выступил с резким предупреждением в адрес Индии: «Надеюсь, вы знаете, что означает [Национальный командование] и что оно собой представляет. Я говорил, что мы вас удивим. Ждите этого сюрприза… Вы выбрали путь войны, не зная последствий для мира и безопасности в регионе».

Во время Каргильской войны 1999 года тогдашний министр иностранных дел Пакистана Шамшад Ахмед предупредил, что страна «не задумываясь применит любое оружие», чтобы защитить свою территорию. Спустя годы американский чиновник Брюс Ридель сообщил, что, по данным разведки, Пакистан готовил свой ядерный арсенал к возможному применению.

Какова вероятность случайной войны?

Однако обе стороны скептически относятся к подобной риторике.

Бывший верховный комиссар Индии в Пакистане Аджай Бисария написал в своих мемуарах, что Помпео преувеличил как риск ядерной эскалации, так и роль США в разрешении конфликта в 2019 году.

А во время Каргильской войны Пакистан «знал, что индийские ВВС не пересекут его территорию», поэтому не было реального повода даже для неявной ядерной угрозы, утверждают пакистанские аналитики.

«Стратегические сигналы напоминают миру, что любой конфликт может стремительно обостриться, а в случае Индии и Пакистана ставки выше из-за ядерного потенциала. Но это не означает, что какая-либо из сторон активно угрожает применением ядерного оружия», — сказал Би-би-си военный аналитик из Лахора Эджаз Хайдер.

Однако ядерная эскалация может произойти и случайно. «Это может случиться из-за человеческой ошибки, хакеров, террористов, сбоев в работе компьютеров, неверных данных со спутников и нестабильности лидеров», — сказал Би-би-си профессор Алан Робок из Университета Рутгерса, ведущий автор знаковой статьи 2019 года, написанной международной группой ученых.

В марте 2022 года Индия случайно запустила крылатую ракету, способную нести ядерное оружие, которая пролетела 124 км вглубь территории Пакистана, а затем разбилась, повредив, по сообщениям, гражданское имущество.

Пакистан заявил, что Индия в течение двух дней не комментировала произошедшее и не использовала военную горячую линию между двумя странами.

По мнению экспертов, если бы это произошло в период повышенной напряженности, инцидент мог бы перерасти в серьезный конфликт. (Спустя несколько месяцев правительство Индии уволило трех офицеров ВВС за «случайный запуск ракеты»).

Тем не менее, по словам Клари, опасность ядерной войны между Индией и Пакистаном остается «относительно небольшой».

«До тех пор, пока на границе не будет крупных наземных боевых действий, опасность применения ядерного оружия остается относительно небольшой и управляемой», — считает он.

«В наземных боевых действиях принцип „использовать или потерять" усугубляется вероятностью того, что ваши наземные позиции будут захвачены врагом», — считает Клари. («Использовать или потерять» — это принцип, по которому ядерные страны могут считать нанесение первого удара выгодным, поскольку в противном случае их собственный ядерный потенциал может быть уничтожен первым ударом противника.)

Ядерное табу

Сумит Гангули, старший научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета, считает, что «ни Индия, ни Пакистан не хотят первыми нарушить ядерное табу, установленное после Хиросимы».

«Кроме того, любая сторона, прибегшая к применению ядерного оружия, столкнется с серьезным возмездием и понесет неприемлемые потери», — сказал Гангули в интервью Би-би-си.

В то же время и Индия, и Пакистан, похоже, наращивают свой ядерный арсенал.

Согласно данным The Nuclear Notebook, исследовательского проекта Федерации американских ученых, с учетом разработки новых систем доставки, четырех плутониевых реакторов и расширения программы по обогащению урана, к концу 2020-х годов ядерный арсенал Пакистана может достичь около 200 боеголовок.

По оценкам Международной группы по расщепляющимся материалам, на начало 2023 года Индия располагала примерно 680 кг оружейного плутония, чего достаточно для производства примерно 130-210 ядерных боеголовок.

Несмотря на неоднократные кризисы и опасные ситуации, обеим сторонам пока удалось избежать катастрофического скатывания к ядерному конфликту.

«Сдерживающий фактор по-прежнему действует. Все, что сделали пакистанцы, — это ответили на обычные удары своими контрударами, тоже неядерными», — отмечает аналитик из Исламабада Умер Фарук.

Тем не менее, наличие ядерного оружия создает постоянный подспудный риск, который никогда нельзя полностью исключить, какими бы опытными ни были лидеры и какими бы сдержанными ни были их намерения.

«Когда речь идет о ядерном оружии, всегда существует неприемлемый уровень опасности, — сказал Би-би-си Джон Эрат, старший директор по политическим вопросам некоммерческой организации „Центр по контролю над вооружениями и нераспространению". — Правительства Индии и Пакистана уже сталкивались с подобными ситуациями в прошлом, поэтому риск невелик. Но когда речь идет о ядерном оружии, даже небольшой риск слишком велик».

Соутик Бисвас

Би-би-си, Индия