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Умер "самый бедный президент в мире" Хосе Мухика

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Қазақ тілінде оқу
Хосе Мухика
Хосе Мухика. Фото: Ernesto Ryan/Getty Images

В возрасте 89 лет скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика - в прошлом году у него диагностировали рак, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О кончине Мухики сообщил нынешний глава Уругвая Яманду Орси.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу", — написал он.

В прошлом году бывший уругвайский лидер сообщил, что у него диагностировали рак пищевода. В начале января в интервью он рассказал, что рак распространился на печень. Мухика решил прекратить борьбу с болезнью.

"Почему? Потому что я старый человек и потому что у меня две хронические болезни. Мне не подходит биохимическое лечение или хирургия, потому что мое тело не выдерживает этого", — объяснил он.

Хосе Мухика родился 20 мая 1935 года в столице Уругвая Монтевидео. Был членом леворадикального движения Тупамарос, около 14 лет провел в военных тюрьмах.

С 2005 по 2008 год занимал пост министра животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Уругвая.

На выборах президента 2009 года стал кандидатом от левой партии "Широкий фронт" и победил.

В марте 2010 года вступил в должность президента.

В период президентства принял ряд либеральных реформ. В 2014 году Мухику выдвигали на Нобелевскую премию мира за подписание закона, легализующего употребление марихуаны в Уругвае.

В 2015 году он покинул пост президента, затем был избран в сенат (верхняя палата Национальной ассамблеи), однако досрочно сложил полномочия в 2018 году.

Как поясняет издание, Мухика известен как "Эль Пепе" (Пепе — уменьшительно-ласкательное от Хосе на испанском). За скромный образ жизни его прозвали "самым бедным президентом в мире". Так, в течение своего президентского срока он жил на фамильной ферме неподалеку от Монтевидео, а почти всю зарплату отдавал на благотворительность.

В 2014 году ему предлагали продать автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска за 1 млн доларов, но Мухика отказался.

После ухода из сената он отказался и от пенсии сенатора. Мухика был женат на главе уругвайского сената, 80-летней Лусии Тополански.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244678-umer-samyy-bednyy-prezident-v-mire-hose-muhika/