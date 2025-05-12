Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра в 2024 году и закрывает консульство РФ в Кракове

Польша обвинила российские спецслужбы в организации поджога торгового центра на улице Марывильской в Варшаве, который был практически полностью уничтожен огнем в мае 2024 года. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в понедельник заявил, что в ответ на такие действия закрывает консульство Российской Федерации в Кракове.

В своем посте Сикорский назвал поджог «возмутительным актом диверсии».

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в Х, что Варшава получила «достоверные сведения» о причастности к поджогу российских спецслужб. По его словам, некоторые из совершивших поджог уже задержаны, а остальные идентифицированы и разыскиваются.

Москва не комментировала обвинения в поджоге.

После сообщения о закрытии генконсульства в Кракове представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ответными мерами.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — заявила Захарова РБК.

Что случилось в торговом центре

В результате пожара в торговом центре Marywilska 44 в 2024 году пострадало 1400 магазинов и предприятий. Возгорание началось одновременно в нескольких местах, пламя быстро охватило здание.

Пострадавших не было, но у многих предпринимателей сгорели важные документы и большие суммы наличных.

Расследование длилось почти год. Как написал в Х генеральный прокурор Адам Бондар, в нем приняли участие 55 прокуроров и 100 полицейских, а также эксперты и техники, были выслушаны показания 70 свидетелей и 530 пострадавших.

В результате следствие пришло к выводу, что это был поджог, а действия причастных к нему задержанных были «организованы и направлены конкретным лицом, находящимся на территории Российской Федерации». О каком именно лице идет речь, власти Польши не уточняют.

В совместном заявлении министров юстиции и внутренних дел Польши говорится, что некоторые из подозреваемых совершали акты диверсии также и в соседней Литве, с которой Польша сотрудничает в этом расследовании.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Польша задержала и осудила несколько человек, обвиняемых в диверсиях в интересах российских разведслужб.

Польские чиновники заявили, что эти атаки являются частью «гибридной войны», которую ведет Россия.

При гибридной войне враждебное государство может отрицать свою причастность к подозрительным инцидентам. Цель его атак — нанести урон противнику и объектам его инфраструктуры, но таким образом, чтобы они не считались актом войны, то есть чтобы их нельзя было напрямую приписать виновной стороне.

НАТО считает, что Россия ведет «гибридную войну» в Европе с целью наказать или удержать западные страны от продолжения военной поддержки Украины. Россия отвергает эти обвинения.

В марте литовские прокуроры обвинили российскую военную разведку в организации поджога магазина Ikea в Вильнюсе в прошлом году. Двое задержанных были гражданами Украины, и Литва считает, что российские спецслужбы использовали их в своих целях.

Тогда Туск заявил, что Литва подтвердила польские «подозрения о том, что в поджогах торговых центров в Вильнюсе и Варшаве виновны российские спецслужбы».