Почему папа римский носит красные туфли, получает ли он зарплату — и другие "стыдные" вопросы о понтифике

Прелаты Римско-Католической церкви выбрали нового лидера, который сменит на Святом престоле покойного папу Франциска.

Основные обсуждения шли вокруг того, откуда именно родом будет новый архиепископ Рима, а также продолжит ли он относительно либеральный курс своего предшественника, отказавшись от роскоши монарха в пользу простого образа жизни.

Однако есть и масса других вопросов, ответы на которые могут показаться очевидными, а потому задавать эти вопросы вслух многим кажется стыдным или неуместным.

Чем именно занимается папа Римский?

Как архиепископ Рима папа является духовным лидером всех правоверных католиков, которых по миру насчитывается более 1,4 млрд человек.

Согласно библейской традиции в этом смысле папа является наследником святого апостола Петра, одного из первых лидеров христианской церкви, и продолжателем дела ее основателя Иисуса Христа.

Если Иисус, согласно христианскому учению, — сын Божий, то Святой Петр — один из 12 апостолов, то есть его учеников и последователей, который после казни Мессии первым стал во главе римской кафедры.

Католики полагают, что это делает папу прямым духовным наследником Иисуса, а следовательно — и основным источником духовного руководства.

Согласно традиции, папа возглавляет религиозные торжества по случаю всех основных праздников христианского календаря, проводимых в ватиканском соборе Святого Петра, включая самые главные — Рождество и Пасху.

Незадолго до этого с балкона базилики Святого Петра верующим объявляют результаты конклава, сообщив, кто именно был избран новым понтификом. А вышедший туда вскоре новый папа впервые обращается к пастве с проповедью, носящей название «Urbi Et Orbi» («Граду и миру»), дарующей всем ее слушателям особое папское благословение.

Чтобы управляться с бытовыми делами, главе Святого престола положен небольшой личный штат монахинь, которые ведут домашнее хозяйство папы, готовят и убирают. У него также может быть личный камердинер или дворецкий — если сам понтифик того пожелает.

Есть у папы и собственная команда спичрайтеров.

Одна из важнейших обязанностей папы как главы церкви состоит в том, чтобы не реже одного раза в пять лет встречаться с глазу на глаз с каждым из своих епископов — то есть с главами всех католических приходов, которых в мире насчитывается более 5000. Это примерно 1000 аудиенций в год, или порядка 20 в неделю.

В наши дни к обязанностям папы относятся и его многочисленные зарубежные поездки.

Может ли папа быть женат?

В истории были прецеденты, когда Святой престол возглавлял женатый мужчина — в конце концов, согласно христианскому учению, женат был сам апостол Петр, первым возглавивший римскую кафедру.

Однако в наши дни вероятность того, что на конклаве главой церкви будет избран женатый мужчина, стремится к нулю.

Ранняя история христианства является предметом ожесточенных научных споров и религиозных дискуссий, и сколько преемников Святого Петра на момент избрания главой церкви также были женаты, доподлинно неизвестно.

Историки полагают, что настоящим отцом папы Сильверия (во главе церкви с 536 по 537 гг.) был его предшественник на Святом престоле, папа Гормизд (514–523 гг.). А папа Адриан II (867–872 гг.), судя по всему, после своего избрания понтификом даже перевез жену и дочь в свою официальную резиденцию — Латеранский дворец.

Немало историков также утверждают, что на момент своего избрания женаты были и папа Иоанн XVII (1003 г.), и папа Климент IV (1265–1268 гг.).

Свидетельств того, что хоть кто-либо из официально признанных Ватиканом 266 пап женился уже после того, как стал понтификом, почти нет — хотя принято считать, что незаконные связи были у многих из них.

Может ли женатый мужчина взойти на Святой престол в ближайшем будущем? Маловероятно.

В теории главой Католической церкви может стать любой крещеный католик мужского пола, однако, начиная с избранного в 1378 году Урбана VI, последние 64 раза собравшиеся на конклав кардиналы выбирали нового папу из своих рядов.

На сегодняшний день ни один из принимающих участие в конклаве кардиналов не женат, поскольку при рукоположении (вступлении в сан) католические священники, как правило, дают обет безбрачия и до конца жизни обязаны хранить целомудрие.

Конечно, бывают и исключения — их в основном делают для уже женатых мужчин в католичестве восточного обряда, а также некоторых англиканских священников, перешедших в католицизм.

Впрочем, женатый мужчина, в том числе и все выше перечисленные категории, кардиналом стать не может.

Получает ли папа зарплату?

В прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что папа Франциск якобы переводил всю свою зарплату благотворительным организациям.

В 2021 году Ватикан попытался положить конец подобного рода спекуляциям, официально сообщив, что «никакой зарплаты папа Франциск не получает и никогда не получал».

После своего избрания папа Франциск отказался и от некоторых привилегий, положенных понтифику по должности — в частности, поселился в Ватикане не в роскошных папских апартаментах (которые освободил после отречения его предшественник), а в доме Святой Марты, где до того ватиканская администрация обычно временно размещала гостей Святого престола.

После того как в 2013 году его предшественник Бенедикт XVI ушел на покой, сославшись на ухудшавшееся здоровье, некоторые СМИ, в том числе итальянская La Stampa, писали, что отставному папе назначена пожизненная пенсия.

На какой срок избирается новый папа?

Подавляющее большинство понтификов, как и избранный в 2013 году папа Франциск, возглавляют Римско-Католическую церковь до самой своей смерти.

Исключения из этого правила крайне редки. До отречения Бенедикта XVI в последний раз такое случалось в 1415 году, когда покинуть римскую кафедру пришлось Григорию XII, а по собственной доброй воле от Святого престола в последний раз отказывался аж в 1294 году папа Целестин V.

Сколько понтификов отреклись от Святого престола до того, историкам доподлинно неизвестно, но, если собрать все версии вместе, общий список выглядит так:

Понтиан — в 235 г.

Сильверий — в 537 г.

Иоанн XVIII — в 1009 г.

Бенедикт IX — в 1045 г.

Целестин V — в 1294 г.

Григорий XII — в 1415 г.

Как стать папой Римским?

Как напоминает издание Catholic Online, согласно каноническому праву (системе религиозных законов, регулирующих христианскую церковь), понтификом может быть избран любой человек, отвечающий следующим требованиям:

Любой дееспособный крещеный католик мужского пола,

Несмотря на то, что последние 500 с лишним лет папу избирают из числа кардиналов, в теории главой Римско-Католической церкви может быть избран любой католический священник или даже мирянин.

«Если избранный кандидат еще не является епископом, то перед тем, как взойти на Святой престол, он должен быть немедленно рукоположен».

Ряд экспертов также добавляют, что неофициально к будущему папе предъявляется еще одно требование: человеком он должен быть порядочным и миролюбивым.

Участие в голосовании за нового папу принимают только высшие церковные чины, известные как кардиналы, в возрасте не старше 80 лет. Для них выборы нового понтифика — священный долг и огромная духовная ответственность.

На протяжении многих веков конклав проводят по одному и тому же набору строжайших правил, которые разработаны с целью защитить тайну голосования и предотвратить любое влияние на голосующих извне.

Почему папа носит красные туфли?

В католической традиции красный цвет символизирует мученичество и Страсти Христовы на земле – страдания, арест, суд и распятие Иисуса Христа, в соответствии с их описанием в Новом Завете.

Папа Бенедикт XVI, как и многие его предшественники на Святом престоле, следовал традиции носить красную обувь.

Однако сменивший его папа Франциск после своего избрания предпочел носить туфли черного цвета. В этом символическом жесте наблюдатели увидели характерный для него отказ от излишней пышности и помпы в пользу простоты.

Когда тело папы выставили для прощания с верующими, туфли на его ногах были все того же черного цвета.

Впрочем, из этой традиции были и другие исключения — или точнее вариации на тему.

Например, папа Иоанн Павел II, как сообщается, время от времени носил туфли бордового цвета. А американский журнал Esquire пишет, что иногда тот обувал и «коричневые лоферы» (мокасины с небольшим каблуком).

Зачем вообще Католической церкви — папа?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно заглянуть в текст священного писания католиков — Библии.

В евангелии от Матфея (глава 18, стих 16) рассказывается, как одному из первых примкнувших к Иисусу учеников, рыбаку Симону, тот дает новое имя, Пётр — что в переводе с греческого означает «камень» или «скала» — и обещает, что «на камне этом Я построю Церковь Мою».

Как уже упоминалось выше, католики рассматривают фигуру папы как преемника Святого Петра, одного из учеников Иисуса.

Таким образом, в католичестве архиепископ Рима считается лидером всей Церкви, поддерживающим и сохраняющим заветы Христа.

Для католиков всего мира папа является руководителем, который дает им советы, помогая решать жизненные проблемы и дилеммы — как большие, так и малые. Он также помогает более молодым церковным лидерам определить, в каком направлении необходимо вести ту или иную церковную общину.

Послушать обращение папы на площади Святого Петра приезжают верующие со всего мира.

А поездки понтифика за рубеж неизменно собирают там огромные толпы людей — это еще один признак того, насколько важен папа для католиков всего мира.

Эндрю Уэбб

Всемирная служба Би-би-си