Трамп заключил торговую сделку с Британией

Американский президент Дональд Трамп заключил торговую сделку с Великобританией — первой из десятков стран, против которых Трамп сначала объявил торговую войну, а потом поставил ее на трехмесячную паузу для переговоров об уступках.

Трамп назвал соглашение «полным и всеобъемлющим», однако экономисты и эксперты предупреждают, что речь идет лишь о быстрой сделке с ним лично, а не о торговом договоре между странами — подобные документы согласовываются годами и утверждаются парламентами.

Они напоминают, что Трамп с легкостью рвет даже действительно всеобъемлющие торговые союзы, и потому объявленная в четверг сделка имеет скорее символический и политический характер, нежели экономический и торговый.

Она позволяет Трампу утверждать, что его торговая война приносит дивиденды Америке, и страны одна за другой выстраиваются в очередь за снисхождением. Властям Британии, с другой стороны, политическую выгоду принесет тот факт, что они первыми договорились с Трампом, хотя цена этой договоренности пока не объявлена.

Детали соглашения пока не объявлены, и пока не ясно, будут ли новые условия торговли выгодны Британии, а если да, то по сравнению с чем — с теми неважными, что были до Трампа, или с теми ужасными, что стали после того, как Трамп ввел против всех британских товаров импортную пошлину в 10%, а машины и сталь обложил тарифами в 25%.

Импортные пошлины оплатят американцы, но они сделают британские товары дороже и потому сократят спрос на них. Трамп считает, что это возродит американскую промышленность, повысит доходы бюджета и сократит дефицит торговли США. Экономисты предупреждают, что его торговая война подорвет и американскую, и мировую экономику.

«Трамп может завтра передумать»

Первая «сделка» в рамках 90-дневной паузы немного разрядит напряжение на финансовых рынках, которые встретили торговую войну Трампа масштабной распродажей в ожидании кризиса.

Однако облегчение будет ограниченным, поскольку переговоры с главным торговым партнером — Китаем — только начинаются на этой неделе и обещают быть сложными, поскольку Китай до сих пор жестко отвечал на все выпады Трампа и не собирался идти ни на какие уступки, пока США не отменят запретительные тарифы на китайские товары.

И даже если сделки будут заключены со всеми странами, базовая ковровая пошлина на весь импорт в США в 10%, скорее всего, останется, что подорвет торговлю, разгонит инфляцию и сократит доходы бизнеса и населения, предупреждают экономисты.

Да и сами «сделки» Трампа — дело мимолетное.

«Существует большая разница между торговыми сделками и торговыми соглашениями», — напоминает профессор Дартмутского колледжа Дуглас Ирвин, специализирующийся на истории торговли.

«Торговые сделки ограничены, краткосрочны и часто поверхностны. Торговые соглашения — всеобъемлющие, долгосрочные, содержательные и требуют одобрения Конгресса».

Главный риск «сделок» — сам Трамп, предупреждает эксперт исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг, представлявший Британию на торговых переговорах с США в первый срок Трампа.

«С Трампом любая сделка сопряжена с риском, — пишет он. — Трамп может передумать уже завтра».