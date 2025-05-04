Пост-королевский синдром. Получилось ли у Гарри и Меган через пять лет после "Мегзита" обрести самостоятельность

Прошло пять лет после "Мегзита" - скандального отъезда в США принца Гарри и его жены, герцогини Сассекской Меган Маркл. Их сегодняшняя деятельность никак не связана с королевской семьей: вышедшая на передний план Меган занимается благотворительностью, записывает подкасты, написала детскую книгу, а в марте стартовало (и почти сразу было продлено на второй сезон) ее кулинарное шоу.

Однако и пресса, и эксперты почти единогласно говорят, что все дела Гарри и Меган все равно рассматриваются через "королевскую призму". Если раньше Меган Маркл была объектом ненависти британских таблоидов, то теперь ее критикуют не только они, но и кинокритики и PR-индустрия. И «упражнения в нарциссизме» — это еще не самый хлесткий эпитет, звучавший в прессе.

Теперь Меган Маркл либо игнорирует критику, либо посмеивается над ней, изредка позволяя себе завуалированные шпильки в адрес королевской семьи и британских журналистов, показывающие, что за пять прошедших лет она ничего не забыла.

С любовью в бизнес

В апреле 2025 года Меган Маркл выпустила подкаст «Исповедь женщины-основательницы» — это серия интервью с женщинами, добившимися успеха в бизнесе. В рецензиях британской прессы тут же появились эпитеты: «бессодержательный», «льстивый», «самовлюбленный». Guardian прямо в заголовок выносит словосочетание: «вызывает тошноту». Кажется, Меган так и не добилась всеобщей любви — несмотря на разнообразие своих проектов.

Шоу «С любовью, Меган» из восьми эпизодов вышло на Netflix в марте 2025 года.

«Это как новая глава в жизни, — говорит Меган Маркл, стоящая в окружении близких в голубом платье за $950 и с бокалом шампанского. — Спасибо вам всем за любовь и поддержку. А теперь погнали — это же бизнес!».

Сериал, где Меган Маркл рассказывает о своем увлечении пчеловодством, складывает букеты из цветов, купленных в супермаркете, и ароматизирует полотенца лавандовой водой, посмотрели, по данным Forbes, в 526 тыс. домов. Это в четыре меньше, чем документальный сериал Netflix «Гарри и Меган» 2022 года.

На агрегаторе зрительских оценок Rotten Tomatoes рейтинг «С любовью, Меган» не достигает и 40%, а пользователи IMDb оценили его на 3,2 балла из 10 возможных, что сравнимо с провалившимся в прокате фильмом.

Оценки критиков были резкими. Кинокритик Guardian Читра Рамасави писала, что ей придется «медленно удалять из головы много бесполезной информации с той же заботой, с какой Меган оформляет блюдо из сырых овощей». Газета Telegraph назвала сериал «упражнением в нарциссизме». New York Times назвала Меган «звездой кулинарных шоу 1980-2000-х и Мартой Стюарт для миллениалов».

Плюс вскоре выяснилось, что съемки «на кухне Меган Маркл» на самом деле проходили в другом помещении, что стало предметом отдельных насмешек. Меган, защищая свой проект, сказала, что просто не хотела, чтоб дневной сон ее детей нарушали 80 человек съемочной группы.

Звучали и обвинения в плагиате: визуально похожее шоу уже давно делает голливудская звезда Памела Андерсон.

Кипящий джем

В начале апреля 2025-го Меган Маркл запустила другой свой большой проект — сайт As Ever. «Коллекция, созданная Меган Маркл, герцогиней Сассекской», гласит его описание.

Коллекция (количество экземпляров ограничено) включает в себя малиновый джем (14 долларов за банку), лимонно-имбирный чай за 12 долларов, баночки дикого меда с сотами (28 долларов). Все было распродано мгновенно.

Но скандалов вокруг сайта было не меньше, чем вокруг шоу. Сначала Меган назвала свой бренд American Riviera Orchard («Сад Американской Ривьеры»), однако Бюро патентов и товарных знаков США отклонило заявку — компании не могут регистрировать как товарные знаки географические объекты. Чиновники указали, что Американской Ривьерой часто называют Санта-Барбару в Калифорнии, где снимался легендарный сериал 1980-х.

Потом протест подал магазин продуктов и подарков «Harry & David» — они обратили внимание на схожесть концепции с их линейкой продуктов Royal Riviera. Ребрендинг не помог: когда American Riviera Orchard превратился в As Ever против выступил муниципалитет под названием Поррерас на испанском острове Майорка.

По мнению чиновников, эмблема на главной странице сайта — пальма и две птицы — до степени смешения похожа на герб их муниципального образования. Денег судиться у них нет, но они решили сделать этот вопрос хотя бы публичным. Сама Меган Маркл в фильме для Netflix просто сказала, что изначальное название ей разонравилось.

«[Ее фирменная проблема] — это небрежная работа ее команды. Меган предстоит залатать много дыр, и пока она этого не сделает, она будет продолжать возвращаться к исходной точке, не имея ничего, что можно было бы вывести на рынок», — говорит эксперт по брендингу Даг Элдридж.

У пары проблемы даже с благотворительными проектами — казалось бы, поле, где членам королевской семьи практически нет равных. Например, в январе 2025 года они появились в местах тушения пожаров в Лос-Анджелесе, обнимали волонтеров, беседовали с чиновниками. Американский актер Джастин Бейтман публично назвал их за это «disaster tourists» (можно перевести как «туристы, любующиеся катастрофами»). Вместо положительного пиара принц и герцогиня снова получили обвинения в неуместном поведении.

«Атмосфера вокруг Гарри и Меган просто накаленная», — констатировала в беседе с Би-би-си редактор Vanity Fair Анна Пил, которая несколько месяцев работала над статьей о паре.

Ирония и выпечка

В 2021 году в интервью Опре Уинфри Гарри и Меган прямо сказали, что одной из причин их отъезда стала токсичность таблоидов по отношению к Меган, что сделало их семейную жизнь невыносимой.

Немногочисленные публикации о том, что актриса станет для королевской семьи «глотком свежего воздуха», быстро сменились статьями о том, что она не вписалась в строгие рамки, принятые в королевской семье.

Публикации подчеркивали многочисленные нарушения ею протокола и обвиняли в том, что она хочет перетянуть внимание публики с принцессы Уэльской Кэтрин (тогда — герцогини Кембриджской), жены принца Уильяма и любимицы публики, на себя.

За прошедшие годы Меган Маркл практически перестала комментировать домыслы и обвинения в свой адрес. Таблоиды регулярно спекулируют на несколько тем — от возможного развода и возвращения Гарри в Великобританию до якобы желания королевской семьи лишить пару титулов. В проекте Netflix Меган призналась, что не читает то, что о ней пишут в интернете — для сохранения ментального здоровья.

Впрочем, иронию актриса себе все равно позволяет. На слухи о ссоре Меган с актрисой Гвинет Пэлтроу обе ответили роликом в инстаграме, где Пэлтроу, глядя в камеру, говорит: «Я не понимаю, действительно не понимаю [почему такие слухи вообще появились]».

Затем она спрашивает: «А ты понимаешь?» — и камера поворачивается к столу, за которым сидит Меган Маркл, ест пирог и весело пожимает плечами.

Отметили СМИ и недавнее появление герцогини на саммите журнала Time в костюме (а также с часами и браслетом матери Гарри), который почти полностью повторяет тот, что был на принцессе Диане (которую можно назвать любимицей публики, но не самого двора) незадолго до ее гибели. Дело в том, что пресса неоднократно отмечала якобы желание Меган походить на Диану, открыто актриса об этом никогда не говорила.

В апреле Меган Маркл запустила свой подкаст «Исповедь женщины-основательницы». И в первом же выпуске несколько раз сказала, что ее дети, Арчи и Лилибет, называют «тетей Кэти» ее подругу Кади Ли. Тогда как реальной их тетей является жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, ни разу не упомянутая в подкасте. Это заметили буквально все британские таблоиды.

Отношения герцогини Сассекской и принцессы Уэльской никогда не были ровными, пусть и вполне доброжелательными на публике, а за прошедшие пять лет практически сошли на нет. Когда у принцессы обнаружили рак, Гарри и Меган сначала сделали для прессы довольно общее заявление с пожеланием скорейшего выздоровления, но на связь с семьей все же вышли.

Можно ли уйти из королевской семьи

На фоне активности Меган Маркл бросается в глаза практически полное отсутствие в медиапространстве принца Гарри. Он продолжает заниматься своим проектом Invictus Games (Игры Непобежденных — спортивные соревнованиях военных, получивших ранения в ходе боевых действий или серьезно болеющих) и ходить на заседания суда по своим искам к британским таблоидам — из-за их вмешательства в личную жизнь пары.

В шоу «С любовью, Меган» Гарри появляется только в последней серии. «Он стал запасным для своей жены», — цитирует Би-би-си автора книг о королевской семье Салли Беделл Смит. Здесь обыгрывается название книги принца Гарри «Запасной» — только там он обозначает так свою роль по отношению к остальным членам королевской семьи.

«Что бы она ни делала, чтобы дистанцироваться, это все равно возвращает ее [Меган] к Букингемскому дворцу и ее отношениям с королевской семьей», — говорил в интервью Даниэле Релф из Би-би-си американский эксперт по связям с общественностью Эван Нирман. И эта точка зрения превалирует среди экспертов.

По словам главы британского коммуникационного агентства Borkowski Марка Борковски, все, что делает Меган Маркл, «рассматривается через королевскую призму».

«Даже когда Меган делает джем, а Гарри говорит о психическом здоровье, освещение [этого в медиа] возвращается к одному и тому же вопросу: процветают они или терпят неудачу в своей пост-королевской жизни?».

Это практически единодушное мнение среди экспертов по массовым коммуникациям — как в Британии, так и в США. Впрочем, желтая пресса, с одной стороны, продолжает рассуждать о перспективах восстановления отношений Сассексов с семьей, а с другой — отмечать каждый шаг двора, который можно расценить как недружелюбный.

27 апреля стало известно, что принц Уильям назначил гендиректором премии Earthsot Prize (вручается от имени принца за инновации в области преодоления климатического кризиса) Джейсона Кнауфа. Тот был их секретарем по связям с общественностью, а в 2018-м написал принцу Уильяму письмо о том, что Меган неподобающим образом обращается с прислугой. Письмо утекло в прессу, вызвав огромный скандал.

По данным на январь 2025 года, рейтинг популярности Меган Маркл в Великобритании (согласно опросу YouGov) — всего 19% по сравнению с 26% годом ранее и с 42% в США.

«Конечно, им нужно добиться коммерческого успеха (пятилетний контракт с парой обошелся Netflix в $100 млн — Би-би-си), — рассуждает в разговоре с редактором Би-би-си по делам королевской семьи Даниелой Релф писательница и королевский биограф Кэти Николл. — Но я думаю, что их успех во многом зависит от благотворительных проектов и использования во благо прикованного к ним внимания».

2 мая принц Гарри проиграл в суде апелляцию, добиваясь возвращения права на государственную охрану для его и его семьи во время их визитов в Британию. В довольно эмоциональном интервью Би-би-си герцог Сассекский обвинил Букингемский дворец во оказании влияния на суд и сказал, что в этих обстоятельствах не видит «возможности для своей семьи вернуться в Британию», особо подчеркнув, что не знает, сколько еще проживет его отец, король Карл, которому не так давно диагностировали рак.