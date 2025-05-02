"Подстава истеблишмента". Принц Гарри проиграл дело об охране в Британии и заговорил о примирении с семьей

Принц Гарри окончательно проиграл судебное дело, в ходе которого он добивался предоставления охраны за государственный счет, когда он находится на территории Великобритании. Младший сын короля Карла, который отошел от выполнения официальных обязанностей члена королевской семьи и живет в США, заявил в интервью Би-би-си, что хотел бы примирения с родственниками, и пожаловался, что его отец с ним не разговаривает.

Принц Гарри дал интервью журналистам Би-би-си, находясь в Калифорнии, после того, как британский апелляционный суд окончательно отклонил его иск о предоставлении государственной охраны.

Принц заявил, что это решение означает для него невозможность вернуться на родину вместе с семьей. «На этом этапе не могу представить себе ситуацию, при которой я смогу вернуть в Великобританию свою жену и детей», — сказал он.

После того, как в 2020 году принц Гарри прекратил выполнять официальные королевские обязанности, власти Великобритании лишили его государственной охраны.

Принц настаивал, что не может обеспечить должную охрану семьи за собственный счет, а на фоне ссоры с королевской семьей у него есть основания опасаться за безопасность.

В интервью Би-би-си Гарри заявил, что разочарован решением апелляционного суда, и назвал свое поражение «типичной и привычной подставой истеблишмента».

Он также обвинил королевскую семью в том, что именно под ее влиянием власти решили отобрать у него государственную охрану.

В ответ на вопрос, просил ли он своего отца вмешаться в спор по поводу безопасности, Гарри сказал: «Я никогда не просил его вмешиваться. Я просил его не мешать, чтобы эксперты могли выполнить свою работу».

Принц также пожаловался, что король Карл не хочет с ним разговаривать «из-за всей этой истории с охраной».

По словам принца Гарри, он хотел бы примирения со своими родственниками, поскольку он уже «простил их».

«Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий, — сказал принц. — Я бы хотел примирения со своей семьей. Воевать больше нет смысла, жизнь слишком короткая».

Он настаивает, что предоставление охраны — необходимая мера для его безопасности. «Кем бы вы ни были — правительством, королевской семьей, моим отцом — несмотря на все разногласия, разве вы не хотите просто обеспечить нашу безопасность?» — спросил принц Гарри.

На вопрос, скучает ли он по Великобритании, Гарри ответил: «Я люблю свою страну — и всегда любил, несмотря на то, что сделали некоторые люди в этой стране. И я думаю, очень грустно, что я не смогу показать своим детям свою родину».