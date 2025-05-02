Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Подстава истеблишмента". Принц Гарри проиграл дело об охране в Британии и заговорил о примирении с семьей

Опубликовано:

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Принц Гарри окончательно проиграл судебное дело, в ходе которого он добивался предоставления охраны за государственный счет, когда он находится на территории Великобритании. Младший сын короля Карла, который отошел от выполнения официальных обязанностей члена королевской семьи и живет в США, заявил в интервью Би-би-си, что хотел бы примирения с родственниками, и пожаловался, что его отец с ним не разговаривает.

Принц Гарри дал интервью журналистам Би-би-си, находясь в Калифорнии, после того, как британский апелляционный суд окончательно отклонил его иск о предоставлении государственной охраны.

Принц заявил, что это решение означает для него невозможность вернуться на родину вместе с семьей. «На этом этапе не могу представить себе ситуацию, при которой я смогу вернуть в Великобританию свою жену и детей», — сказал он.

После того, как в 2020 году принц Гарри прекратил выполнять официальные королевские обязанности, власти Великобритании лишили его государственной охраны.

Принц настаивал, что не может обеспечить должную охрану семьи за собственный счет, а на фоне ссоры с королевской семьей у него есть основания опасаться за безопасность.

В интервью Би-би-си Гарри заявил, что разочарован решением апелляционного суда, и назвал свое поражение «типичной и привычной подставой истеблишмента».

Он также обвинил королевскую семью в том, что именно под ее влиянием власти решили отобрать у него государственную охрану.

В ответ на вопрос, просил ли он своего отца вмешаться в спор по поводу безопасности, Гарри сказал: «Я никогда не просил его вмешиваться. Я просил его не мешать, чтобы эксперты могли выполнить свою работу».

Принц также пожаловался, что король Карл не хочет с ним разговаривать «из-за всей этой истории с охраной».

По словам принца Гарри, он хотел бы примирения со своими родственниками, поскольку он уже «простил их».

«Между мной и некоторыми членами моей семьи было очень много разногласий, — сказал принц. — Я бы хотел примирения со своей семьей. Воевать больше нет смысла, жизнь слишком короткая».

Он настаивает, что предоставление охраны — необходимая мера для его безопасности. «Кем бы вы ни были — правительством, королевской семьей, моим отцом — несмотря на все разногласия, разве вы не хотите просто обеспечить нашу безопасность?» — спросил принц Гарри.

На вопрос, скучает ли он по Великобритании, Гарри ответил: «Я люблю свою страну — и всегда любил, несмотря на то, что сделали некоторые люди в этой стране. И я думаю, очень грустно, что я не смогу показать своим детям свою родину».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2241579-podstava-isteblishmenta-princ-garri-proigral-delo-ob-ohrane-v-britanii-i-zagovoril-o-primirenii-s-semey/