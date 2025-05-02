Названа причина одного из самых масштабных пожаров в Израиле: задержаны три человека

Пожарным Израиля удалось локализовать масштабный лесной пожар под Иерусалимом. В полиции заявили о задержании трех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times of Israel.

В стране вновь открыли дороги и возобновили ж/д сообщение, эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома.

Пожарные продолжают бороться с огнем, но пожар, который уже назван одним из самых масштабных в истории Израиля, удалось взять под контроль.

Как пишет издание, Нетаньяху приписал пожар поджогу палестинцами и ошибочно заявил, что в связи с этим были арестованы 18 человек. Однако полиция заявила, что на данный момент арестованы только трое подозреваемых.

СМИ пишут, что, по предварительным данным, озвученным пожарной службой, возгорания, скорее всего, были вызваны в основном небрежностью и халатностью туристов, а не поджогом. Однако версию поджогов полностью не исключают.

Согласно заявлению полиции, двое задержанных - жители Восточного Иерусалима: 19-летний мужчина был задержан в четверг за то, что написал в социальных сетях, что Бог должен разжечь пламя в качестве мести за "уничтожение мусульманских земель" Израилем, а 50-летний мужчина был задержан в среду за то, что якобы разжег костер в открытом поле на юге Иерусалима. О третьем задержанном подробности не сообщаются.

Напомним, 30 апреля в Израиле был объявлен максимальный уровень угрозы в связи с сильнейшим пожаром, вспыхнувшим на холмах вокруг Иерусалима. Сообщалось о шести очагах возгорания.

Русская служба ВВС писала, что из-за пожара Иерусалим фактически оказался в огненной блокаде. В эпицентре возгорания, в пригородах Иерусалима, были эвакуированы шесть поселений. 16 человек госпитализированы. Огонь дошел до границы между израильской и палестинской территориями.

К борьбе с огнем подключили все службы спасения Израиля, пожарную и военную авиацию и ЦАХАЛ. Их действия координируются в экстренном штабе, куда прибыли представители всех служб и Армии обороны Израиля.