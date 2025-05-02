Путин показал свою квартиру в Кремле (видео)

Журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал квартиру президента России Владимира Путина в Кремле, передает NUR.KZ.

Зарубин анонсировал выход своего документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Фрагмент фильма опубликован в Telegram-канале журналиста.

"Как видите, до нее недалеко", — говорит на видео российский президент, открывая двери в квартиру.

В небольшом отрывке показана обстановка только одной комнаты. Она оформлена в светло-золотых тонах с лепниной и массивными шторами. В комнате есть портрет российского императора Александра III, белый рояль, диваны и стол.

Пот словам главы РФ, последние несколько лет он ночует в основном в этой квартире, но за роялем играет редко. После Путин показал журналистам свою библиотеку, две спальни и "домашнюю церквушку".