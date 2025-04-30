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Гарвард извинился за антисемитизм и антиисламизм

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Гарвард
Гарвард. Иллюстративное фото: Marcio Silva/Getty Images

Гарвардский университет выпустил два отчета — один об антисемитизме и антиизраильских настроениях на кампусе, другой — об антиисламизме. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и персонала. Именно распространением антисемитизма президент США Дональд Трамп обосновывает решение лишить Гарвард федеральных грантов.

"Учебный год 2023-2024 был полон разочарования и боли. Я прошу прощения за те моменты, когда мы не оправдали высоких ожиданий, справедливо возложенных на наше сообщество", — прокомментировал президент Гарварда Алан Гарбер публикацию отчетов.

Над отчетами работали две специальных комиссии: по вопросам антисемитизма и антиизраильских настроений и по вопросам антимусульманских, антиарабских и антипалестинских настроений.

В отчете об антисемитизме — 311 страниц, об антиисламизме — 222. Оба отчета критически высказываются о культуре на кампусе и реакции университета на сложившуюся ситуацию.

Изменения должны идти изнутри

Отчет комиссии по вопросам антисемитизма начинается с обращения к читателям.

"Мы осознаем, что публикация этого отчета приходится на особенно сложное время, и мы сильно обеспокоены тем, что наши усилия будут подорваны", — говорится в обращении.

"Важные реформы должны быть приняты путем внутренних процессов, при широкой поддержке внутри сообщества Гарварда. Мы опасаемся, что внешние силы, даже если у них благие намерения, будут стремиться заставить нас принять некоторые из предложенных реформ. Это затруднит работу Гарварда по исправлению своих ошибок".

Хотя напрямую это обращение и не определяет «внешние силы», очевидно, что речь идет об администрации президента США Дональда Трампа. Он регулярно обвиняет американские университеты в распространении антисемитизма.

В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит "взглядов студентов и сотрудников".

За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.

Университет подал в суд на администрацию президента, требуя восстановить финансирование.

Как подготавливались отчеты

В документах описывается атмосфера на кампусе после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Комиссии начали работать над отчетами весной 2024 года. Они провели почти 50 встреч со студентами, выпускниками и сотрудниками. В них приняли участие около 500 человек.

В задачу комиссий не входило расследовать инциденты, о которых они рассказали. Истории студентов и сотрудников вошли в отчет в том виде, в котором они были рассказаны.

"Студенты и сотрудники с еврейскими корнями, в особенности те, кто идентифицирует себя как сионисты, рассказали, что после нападения ХАМАС на Израиль атмосфера на кампусе стала менее дружелюбной. Это привело к тому, что некоторые из них решили скрыть свою религиозную принадлежность", — говорится в отчете. Студенты из Израиля рассказали, что они часто чувствовали себя маргинализованными.

На встречах, посвященных антиисламским настроениям, студенты и сотрудники рассказали, что столкнулись с "дискриминацией и ненавистью по отношению к мусульманам, арабам, палестинцам и тем, кто поддерживает Палестину"; также они говорили о самоцензуре, чувстве отчужденности и растущей обеспокоенности тем, как война на Ближнем Востоке сказывается на учебном процессе.

477 респондентов идентифицировали себя как евреев. Они оказались более обеспокоенными своей безопасностью (физической и ментальной), чем те, кто считают себя христианами, агностиками или атеистами. Эта группа также чаще не чувствует себя комфортно для выражения своих мнений, особенно о политике.

Среди студентов, которые идентифицируют себя как мусульман, 47% заявили, что они не чувствуют себя в физической безопасности на кампусе, а 92% — что они опасаются академических или профессиональных последствий выражения своих политических взглядов. Среди студентов с Ближнего Востока и из Северной Африки вопросы безопасности волнуют 35%, а 83% опасаются наказания за политические высказывания.

Комиссия также определила некоторые учебные программы, в которых несбалансированно рассказывается об Израиле и Палестине.

Пропалестинский протест в Гарварде в апреле 2025 года
Пропалестинский протест в Гарварде в апреле 2025 года. Фото: Joseph Prezioso/Getty Images

Комиссия, занимавшаяся вопросами антисемитизма, провела исторический анализ опыта студентов еврейского происхождения в Гарварде с 1920-х годов и по сей день.

"Очевидно, что события в мире зачастую влияют на жизнь кампуса. Очевидно и то, что гражданская дискуссия об Израиле и Палестине пошла на спад. Это — сигнал для сотрудников, что мы должны помочь нашим студентам научиться взаимодействовать друг с другом с уважением, даже когда мы не согласны", — говорит один из авторов отчета.

Завершаются оба отчета списком мер, которые комиссии рекомендуют принять университету для изменения культуры общения.

В их числе — изменения в программах, затрагивающих Ближний Восток, поддержка религиозной активности иудеев и представителей других вероисповеданий и создание центрального хаба, который был бы в ответе за развитие плюрализма на кампусе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2240934-garvard-izvinilsya-za-antisemitizm-i-antiislamizm/

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