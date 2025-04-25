При взрыве автомобиля в Балашихе погиб высокопоставленный российский военный, генерал-лейтенант Ярослав Москалик

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, сообщили в Следственном комитете России. Наравне с взорванным в Москве в декабре 2024 года генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым он самый высокопоставленный российский военный, погибший в ходе вторжения России в Украину.

Автомобиль Volkswagen взорвался в подмосковной Балашихе 25 апреля около 10:40. Из-за взрыва в окнах ближайшего дома выбило стекла.

Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что причиной взрыва стало взрывное устройство. Ранее агентство писало, что взрыв мог произойти из-за газового баллона — эта версия также фигурировала во многих телеграм-каналах.

Сразу после взрыва телеграм-канал Baza сообщил об одном погибшем, в то время как агентство РИА Новости писало только о пострадавшем. По информации «Коммерсанта», при взрыве могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из автомобиля пассажир.

Позже в Следственном комитете подтвердили смерть Ярослава Москалика.

«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», — следует из сообщения ведомства.

В нем также говорится, что в связи со взрывом и смертью генерала СК возбудил уголовное дело по статье105 части 1 222 статьи УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

По данным Baza и расследовательского проекта «Система» (часть «Радио Свобода», объявленного «иноагентом»), он жил в квартире дома, у которого произошел взрыв. Как отмечает «Агентство» (объявлено «иноагентом» в России), взорванный автомобиль принадлежал другому человеку.

В 2021 году Владимир Путин присвоил Москалику звание генерал-лейтенанта.

Что известно о Ярославе Москалике?

В 2015 году генерал Ярослав Москалик входил в группу российских участников переговоров в «нормандском формате», когда ее возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несколько раз Москалик как публичное лицо российского Генштаба комментировал СМИ ситуацию на Ближнем Востоке. Так, в июне 2021 года он обвинял США в том, что они помогают курдам незаконно добывать нефть на территории Сирии.

Тогда же он как представитель российского Генштаба участвовал в очередном раунде «астанинских» переговоров по Сирии, которые проходили в в столице Казахстана Нур-Султане (сейчас — Астана).

В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу повысил Москалика в звании до генерал-лейтенанта. Награждали и повышали в звании вместе с ним заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова, главкома ВДВ Михаила Теплинского, командармов Андрея Мордвичева и Валерия Солодчука.

Вместе с погибшим в декабре начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Игорем Кирилловым, который также на момент гибели был в звании генерал-лейтенанта, они самые высокопоставленные российские военные, погибшие с момента начала войны.

Автор российского z-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, комментируя убийство генерала, написал: «Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательный офицеров в ГОУ ГШ. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости».

«Самый что ни на есть удар по центру принятия решений», — добавил Звинчук, который сам до 2019 года работал в пресс-службе российского министерства обороны.

Десять погибших генералов

По данным поименного списка потерь, который Би-би-си ведет совместно с «Медиазоной» (издание внесено в России в реестр «иноагентов») и командой волонтеров, Москалик стал десятым российским генералом, погибших после начала российского вторжения в Украину.

Четыре российских генерала (Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов) погибли в первые четыре месяца полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда многие командующие находились в непосредственной близости от линии боев, пытаясь своим присутствием ускорить принятие решений, компенсировать логистические провалы и отсутствие надежно работающих линий закрытой связи. А отставной генерал Канамат Боташев даже лично участвовал в боевой авиации в составе ЧВК «Вагнер».

Затем ровно год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

Новые потери среди российского генералитета начались с июня 2023 года — по времени это совпало с началом украинского контрнаступления. Тогда с лета до конца ноября погибли еще два генерала — начальник штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майор Сергей Горячев и заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. Оба военачальника погибли вследствие ракетных ударов.

В ноябре 2023 года погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский. Сообщалось, что он мог подорваться на мине, будучи на одной из тыловых позиций.

Восьмой российский генерал — командующий 5-й донецкой мотострелковой бригадой Павел Клименко — погиб в ноябре 2024 года. По данным донецких источников, он получил смертельные ранения, упав с мотоцикла. По одной из версий, генерал пытался уклониться от удара БПЛА, по другой — был пьян.

17 декабря прошлого года в Москве на выходе из своего дома был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Начиненный взрывчаткой самокат был дистанционно подорван у подъезда генерала, когда он выходил из дома. Кириллов стал первым российским генералом, убитым в ходе покушения на территории России. Ответственность за эту операцию взяла на себя СБУ.

Кроме того, с начала войны украинские источники сообщали о гибели еще семи российских генералов.

Но по меньшей мере трое из них — Магомед Тушаев, Виталий Герасимов и Андрей Мордвичев — точно оказались живы. Би-би-си удостоверилась, что все трое периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Захоронения или дополнительные подтверждения гибели других упоминавшихся в украинских СМИ генералов также не были обнаружены. Но даже десять генералов — это довольно существенные потери для высшего офицерского корпуса. Для сравнения, за 20 лет войны во Вьетнами США потеряли 6 генералов.

По мнению экспертов, гибель российских генералов может быть связана с особенностями устройства армии.

Например, на первом этапе вторжения в Украину из-за повсеместных проблем с налаживанием защищенных каналов связи и логистикой генералам приходилось лично присутствовать близко к передовой, чтобы следить за обстановкой и отдавать приказы, оперативно реагируя на изменение обстановки, что повышало их шансы быть убитыми. Позже генералы стали также погибать из-за точных попаданий артиллерийских систем дальнего радиуса действия, поставленных Украине западными союзниками. А с декабря 2024 года — в ходе тщательно спланированных покушений.

Илья Барабанов*, Ольга Ившина*, отдел новостей

Русская служба Би-би-си

*Власти России включили Илью Барабанова и Ольгу Ившину в «реестр иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.