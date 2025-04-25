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Новости русской службы Би-би-си

"Общие сокровища для человечества". Несмотря на торговую войну, Китай допустит США к исследованию образцов лунных пород

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Китайские специалисты и их луноход
Специалисты Китая встретили вернувшийся на Землю лунный зонд. Архивное фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Китай разрешит ученым из шести стран, включая США, исследовать образцы пород, собранных на Луне миссией "Чанъэ-5" в 2020 году, сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA). Это можно расценить как шаг к научному сотрудничеству, несмотря на продолжающуюся ожесточенную торговую войну между двумя странами.

Доступ к лунным образцам получат два учреждения США, финансируемые NASA, — Брауновский университет и университет в Стоуни-Бруке. Глава CNSA Шан Чжонгдэ заявил, что эти образцы — «общие сокровища для всего человечества».

Согласно закону 2011 года NASA запрещено сотрудничать с Китаем или китайскими компаниями, если это не разрешено Конгрессом США, поэтому китайские исследователи не могли получить доступ к лунным образцам NASA.

Джон Логсдон, бывший директор Института космической политики при Университете Джорджа Вашингтона, отметил в комментарии Би-би-си, что, хотя в сфере космических технологий существуют строгие ограничения, исследование лунных образцов «не имеет военного значения», и обмен лунными образцами «имеет очень мало общего с политикой».

«Это международное научное сотрудничество, это норма», — подчеркнул он.

Вашингтон ввёл пошлины на китайские товары до 245%, а Пекин ответил пошлинами в 125% на американскую продукцию.

После этого президент США Дональд Трамп намекал на возможность деэскалации торговой войны, однако Пекин отрицал факт каких-либо переговоров между сторонами.

В 2023 году CNSA объявило о приеме заявок на изучение лунных образцов, собранных миссией «Чанъэ-5». По словам Лонгсдона, уникальность этих образцов заключается в том, что они «кажутся на миллиард лет моложе», чем породы, собранные в рамках миссий «Аполлон».

«Это указывает на то, что вулканическая активность на Луне могла продолжаться дольше, чем считалось ранее», — говорит он.

Помимо американских и китайских исследователей, доступ к лунным образцам получат ученые из Франции, Германии, Японии, Пакистана и Великобритании.

Глава CNSA заявил, что агентство будет «поддерживать все более активную и открытую позицию» в вопросах международного космического обмена и сотрудничества, включая участие в создании «космического информационного коридора» в рамках инициативы «Пояс и путь».

«Я верю, что круг друзей Китая в космосе продолжит расти», — говорит Шан Чжонгдэ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239482-obshchie-sokrovishcha-dlya-chelovechestva-nesmotrya-na-torgovuyu-voynu-kitay-dopustit-ssha-k-issledovaniyu-obrazcov-lunnyh-porod/

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