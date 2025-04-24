Таинственно пропавшего на границе с Казахстаном российского ученого нашли

Пропавшего пять дней назад на Каспии руководителя отделения Русского географического общества Петра Бухарицина нашли живым, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, ссылаясь на астраханское отделение РГО, мужчина чувствует себя нормально.

"Его отпоили. Вроде бы он даже отказался лететь на вертолете, отказался от помощи медиков. Завтра вечером должны его доставить на корабле в Астрахань", - говорится в материале.

Там же уточнили, что, по предварительной информации, во время экспедиции Бухарицин потерял направление и заблудился. Все это время он пил росу и жевал тростник, за счет чего удавалось поддерживать силы.

Напомним, накануне стало известно, что на границе Казахстана и России пропал известный российский ученый Петр Бухарицин.

Сообщалось, что его поиски ведут служащие Каспийской флотилии и сотрудники погранслужбы, планировалось, что к поискам подключится также поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

Как писали российские СМИ, Бухарицин является руководителем отделения Русского географического общества в Астраханской области, доктором наук, профессором.

Он возглавлял экспедицию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспия на судне Каспийской флотилии и таинственно исчез в районе острова Укатный на границе России и Казахстана.