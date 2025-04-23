Российский ученый таинственно пропал на границе с Казахстаном

В Каспийском море, на границе Казахстана и России, таинственно пропал известный российский ученый Петр Бухарицин. Сейчас ведутся его поиски, сообщает российский телеканал "Лотос".

Отмечается, что пропавший Бухарицин является руководителем отделения Русского географического общества в Астраханской области, доктором наук, профессором.

Он возглавлял экспедицию по картографированию северной части прибрежной зоны Каспия на судне Каспийской флотилии и таинственно исчез в районе острова Укатный на границе России и Казахстана, сообщает телеканал.

Сейчас служащие флотилии и сотрудники погранслужбы ведут его поиски. Подключиться к поискам планирует также поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

В Пограничном управлении ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области подтвердили информацию о поисках ученого.

Издание "Астраханский листок" уточняет, что 14 апреля Петр Бухарицын поднялся на борт малого гидрографического судна МГС-599 у памятника Петру I в Астрахани. Именно с этого судна стартовала экспедиция, организованная Каспийской флотилией.

В состав участников вошли представители Астраханского отделения РГО, Каспийского филиала Института океанологии РАН, а также сотрудники Пограничного управления ФСБ по Астраханской области и Республике Калмыкия. Поддержку оказывали власти Астраханской области, Енотаевского района и села Замьяны.

15 апреля в Замьянах прошли памятные мероприятия, посвященные погибшим морякам. После этого началась научная часть экспедиции, включавшая работы по картографированию в Волго-Каспийском канале, на Астраханском морском рейде и в районе острова Укатный — недалеко от казахстанской границы. Именно у Укатного — песчаного необитаемого острова площадью 14,9 км², покрытого тростником и рогозом — стало известно об исчезновении Бухарицина.