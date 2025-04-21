Неизвестный поджег многоэтажный дом в Сеуле: есть погибший

Один погиб и 11 жильцов пострадали в пожаре, который произошел в 21-этажном жилом доме в районе Бончхон-дон Сеула. В умышленном поджоге полиция подозревает мужчину с устройством, похожим на огнемет.

Как сообщает местное агентство Yonhap со ссылкой на местные правоохранительные органы, пожар начался в 08:17 (04:17 по Астане) 21 апреля.

В результате пожара один человек погиб, из 11 пострадавших двоих доставили в больницу после падения из окна многоквартирного дома. Остальные девять пострадавших получили незначительные травмы, включая отравление дымом.

Полиция подозревает, что неизвестный мужчина устроил поджог намеренно. Его разыскивают.

При этом РИА Новости пишет, что поджег мог совершить неизвестный при помощи устройства, предположительно, огнемета.

"Для поджога было использовано "неустановленное устройство", и в данный момент выясняется, был ли это огнемет", - пишет издание.

Также полиция расследует возможную связь с другим пожаром, произошедшим незадолго до этого в соседнем жилом комплексе.

Еще одно местное издание Korea JoongAng Daily сообщает, что мужчина, подозреваемый в организации смертельного пожара в Бончхон-доне, округ Кванак, на юге Сеула, был найден мертвым.

Осенью прошлого года в Атырау произошел пожар в многоэтажном доме - погибла женщина, а ее сын попал в больницу. Причиной случившегося назвали поджог - подозреваемого установили и задержали, но личность его раскрывать не стали.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.