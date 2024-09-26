"Разбрызгивал бензин и поджигал": стали известны подробности пожара, в котором погибла жительница Атырау

Накануне в Атырау произошел пожар в многоэтажном доме - погибла женщина, а ее сын попал в больницу. Причиной случившегося назвали поджог, также выяснились подробности, передает сайт телеканала КТК.

Из-за пожара в квартире была проведена эвакуация - почти 70 человек провели ночь на улице.

На месте ЧП среди обгоревших вещей нашли тело 70-летней женщины. Кроме погибшей пенсионерки, в квартире был ее 30-летний сын - он получил ожоги и находится в больнице.

Причиной пожара назвали поджог, версию, выдвинутую спасателями, поддержали и в полиции.

Как отмечается в телесюжете, подозреваемого уже установили и задержали, но личность его раскрывать не стали.

А соседи погибшей уверяют, что ночью слышали крики.

"Все кричали: "Выходите! Выходите! Дом горит! Бензин, бензин!" Мы разбудили детей, племянников. Выбежали на улицу. После этого сразу большой огонь вспыхнул. Точно не скажу, но мы слышали, что там сын разбрызгивал бензин и поджигал", - заявила местная жительница Батима Ныгыметова.

Источник: КТК.

Напомним, в ночь на 25 сентября в семиэтажном жилом доме в Атырау случился пожар, в результате которого погиб один человек, еще один попал в больницу. Как уточнили в МЧС, загорелась квартира на первом этаже здания.

Из-за пожара с помощью автолестницы спасатели эвакуировали жителей верхних этажей.

Также была выдвинута версия о причине пожара - поджог.