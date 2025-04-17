Европейский союз планирует ужесточить миграционную политику

Европейская комиссия предложила создать первый список "безопасных стран происхождения" в ЕС, передает NUR.KZ. Первыми в него могут войти Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис.

На официальном сайте Еврокомиссии опубликовано информация о том, что комиссия предлагает ускорить некоторые аспекты Пакта о миграции и убежище, принятого в прошлом году и вступающего в силу в июне 2026 года.

"Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений пакта и создать список ЕС безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке", - сказано в сообщении.

В Еврокомиссии пояснили, что некоторые государства уже имеют национальные списки безопасных стран происхождения. Список ЕС дополнит их и будет способствовать более единообразному применению концепции. В комиссии считают, что это позволит государствам обрабатывать заявления о предоставлении убежища в ускоренном порядке, так как заявления вряд ли будут удовлетворены.

В данный список предложено внести Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис.

"Список безопасных стран происхождения ЕС может быть расширен или пересмотрен с течением времени. Страны также могут быть приостановлены или исключены из списка, если они больше не соответствуют критериям обозначения безопасной страны происхождения", - отмечается в сообщении

Теперь Европейскому парламенту и совету предстоит согласовать это предложение.

Напомним, в марте текущего года план по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Евросоюзе, представила Европейская комиссия.

Согласно документу, депортации будут подлежать лица, которые незаконно находятся на территории Евросоюза, скрывают или предоставляют ложные данные в государственные органы, не сотрудничают с властями, а также нарушают сроки пребывания в ЕС или представляют угрозу безопасности страны.

Тем мигрантам, кто отказывается сотрудничать с госорганами, помимо прочего, планируют сократить или вовсе отказать в пособиях.