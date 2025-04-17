Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Европейский союз планирует ужесточить миграционную политику

Опубликовано:

Логотип Евросоюза
Логотип ЕC. Иллюстративное фото: Pexels

Европейская комиссия предложила создать первый список "безопасных стран происхождения" в ЕС, передает NUR.KZ. Первыми в него могут войти Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис.

На официальном сайте Еврокомиссии опубликовано информация о том, что комиссия предлагает ускорить некоторые аспекты Пакта о миграции и убежище, принятого в прошлом году и вступающего в силу в июне 2026 года.

"Комиссия предлагает воспользоваться одним из нововведений пакта и создать список ЕС безопасных стран происхождения, заявления граждан из которых будут обрабатываться в ускоренном или пограничном порядке", - сказано в сообщении.

В Еврокомиссии пояснили, что некоторые государства уже имеют национальные списки безопасных стран происхождения. Список ЕС дополнит их и будет способствовать более единообразному применению концепции. В комиссии считают, что это позволит государствам обрабатывать заявления о предоставлении убежища в ускоренном порядке, так как заявления вряд ли будут удовлетворены.

В данный список предложено внести Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис.

"Список безопасных стран происхождения ЕС может быть расширен или пересмотрен с течением времени. Страны также могут быть приостановлены или исключены из списка, если они больше не соответствуют критериям обозначения безопасной страны происхождения", - отмечается в сообщении

Теперь Европейскому парламенту и совету предстоит согласовать это предложение.

Напомним, в марте текущего года план по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Евросоюзе, представила Европейская комиссия.

Согласно документу, депортации будут подлежать лица, которые незаконно находятся на территории Евросоюза, скрывают или предоставляют ложные данные в государственные органы, не сотрудничают с властями, а также нарушают сроки пребывания в ЕС или представляют угрозу безопасности страны.

Тем мигрантам, кто отказывается сотрудничать с госорганами, помимо прочего, планируют сократить или вовсе отказать в пособиях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236470-evrosoyuz-planiruet-uzhestochit-migracionnuyu-politiku/