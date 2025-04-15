Во Франции совершены нападения сразу на несколько тюрем. Власти говорят о терроризме

В ночь на вторник несколько французских тюрем подверглись нападениям: неизвестные подожгли стоящие на тюремной парковке автомобили, а одно из исправительных учреждений было обстреляно из автоматического оружия.

Факт нападений подтвердил в соцсетях министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, связав его с последними масштабными усилиями властей по борьбе с наркотрафиком.

«В нескольких тюрьмах были предприняты попытки запугать персонал, — сообщил министр, — от сжигания автомобилей до стрельбы из автоматического оружия».

«Я выезжаю на место происшествия в Тулон, чтобы поддержать сотрудников этих учреждений, — продолжил Дарманен. — Перед Французской Республикой остро стоит проблема незаконного оборота наркотиков, и мы принимаем меры, которые потрясут преступные сети до самого основания».

Как уточняет газета Le Parisien, в общей сложности нападениям подверглись семь пенитенциарных учреждений: пять на юге страны (в Тулоне, Экс-ан-Провансе, Марселе, Валансе и Ниме) и два под Парижем (в Виллепинте и Нантере).

В Тулоне, по информации Le Figaro, по тюремным воротам была выпущена автоматная очередь из проезжающего мимо автомобиля, а под Марселем нападению подвергся принадлежащий Министерству юстиции жилой комплекс, на парковке которого облили краской и сожгли несколько машин.

Как и в нескольких других городах, нападавшие оставили после себя надписи DDPF — эта аббревиатура расшифровывается «за права французских заключенных».

Власти страны квалифицировали нападения как террористические, поэтому их расследование поручено французской Национальной антитеррористической прокуратуре.

Министр внутренних дел Франции Бруно Реталло попросил представителей местных властей «немедленно усилить защиту тюремного персонала и учреждений».

«Ответ государства должен быть жестким, — заявил он. — Те, кто нападает на тюрьмы и тюремных служащих, должны быть брошены в эти самые тюрьмы, где окажутся под присмотром этих самых служащих».

Профсоюз тюремных охранников FO Justice опубликовал заявление, в котором выражается «глубочайшая озабоченность и гнев» по поводу ночных нападений

Публикацию сопровождают сделанные утром во вторник фотографии сожженных на парковках автомобилей и пулевых отверстий в воротах тулонской тюрьмы.

Профсоюз призывает власти страны принять срочные меры по защите тюремного персонала, поскольку это уже не первый подобный случай. Всего два дня назад, в прошедшее воскресенье, аналогичному нападению подверглась национальная школа управления тюрьмами Франции, на парковке которой неизвестные подожгли семь автомобилей.

«С тревогой приходится констатировать, что кое-кто уже не раздумывая нападает на тюремное имущество — как символ государственной власти», — говорится в заявлении профсоюза.

Пока что ответственность за нападения не взяла на себя ни одна из преступных группировок. Впрочем, как сообщает AFP, в местах нескольких нападений были найдены не только надписи DDPF, но и анархистские лозунги.

Источники агентства, знакомые с ходом следствия, считают, что нападения были скоординированы и «очевидно связаны» с усилиями властей по борьбе с наркотрафиком.

В парламенте Франции сейчас рассматривается законопроект, предусматривающий создание специальной прокуратуры по борьбе с наркопреступностью, сотрудников которой планируется наделить расширенными полномочиями.