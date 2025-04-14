Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии (видео)

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2 вблизи города Сан-Диего. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS) на своем сайте, передает NUR.KZ.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 17:08 по UTC (22:08 по Астане). Магнитуда составила 5,2.

Очаг землетрясения был зафиксирован в 59 км от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс на глубине 13,4 км.

О пострадавших и угрозе цунами не сообщается.

При этом местные жители уже делятся кадрами момента землетрясения в социальной сети X.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.