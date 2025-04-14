Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии (видео)
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2 вблизи города Сан-Диего. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS) на своем сайте, передает NUR.KZ.
Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 17:08 по UTC (22:08 по Астане). Магнитуда составила 5,2.
Очаг землетрясения был зафиксирован в 59 км от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс на глубине 13,4 км.
О пострадавших и угрозе цунами не сообщается.
При этом местные жители уже делятся кадрами момента землетрясения в социальной сети X.
Что делать при землетрясении
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235723-zemletryasenie-magnitudoy-5-2-proizoshlo-bliz-kalifornii-video/