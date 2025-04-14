Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Калифорнии (видео)

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2 вблизи города Сан-Диего. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS) на своем сайте, передает NUR.KZ.

Сообщается, что подземные толчки зафиксировали в 17:08 по UTC (22:08 по Астане). Магнитуда составила 5,2.

Очаг землетрясения был зафиксирован в 59 км от Сан-Диего и в 87 км от города Палм-Спрингс на глубине 13,4 км.

О пострадавших и угрозе цунами не сообщается.

При этом местные жители уже делятся кадрами момента землетрясения в социальной сети X.

Что делать при землетрясении

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235723-zemletryasenie-magnitudoy-5-2-proizoshlo-bliz-kalifornii-video/