Первый со времен Терешковой женский экипаж с Кэти Перри на борту отправился в космос (фото, видео)

Сегодня ракету New Shepard с певицей Кэти Перри и другими знаменитыми женщинами запустили с космодрома в Техасе. Это был первый полет в космос женского экипажа со времен Валентины Терешковой.

Как пишет New York Post, шесть женщин, включая журналистку Гейл Кинг и поп-певицу Кэти Перри, отправились в космос в составе женского экипажа на борту ракеты Blue Origin, частной космической компании, основанной Джеффом Безосом.

"Это первый полет женского экипажа с момента одиночного полета советского космонавта Валентины Терешковой в 1963 году и 11-й полет Blue Origin. Первый полет компании состоялся в 2021 году. С тех пор компания отправила в космос 52 человека", - пишет издание.

Кроме Пэрри, в экипаж вошли журналистка, предприниматель и невеста Безоса Лорен Санчес, активистка Аманда Нгуен, аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу, кинопродюсер Кериэнн Флинн и радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

По информации The Washington Post, экипаж благополучно вернулся на Землю, а сам полет продлился около 11 минут. Заинтересованные зрители могли наблюдать за полетом в прямом эфире на сайте Blue Origin.

В Blue Origin уже сообщили ключевые статистические данные о сегодняшней миссии. Сообщается, что экипажная капсула достигла предельной высоты в 107 км над уровнем моря. Всего миссия заняла 10 мин. и 21 сек.