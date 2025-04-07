Израиль признал убийство медиков в Газе

Армия Израиля признала, что её солдаты допустили ошибки и убили 15 сотрудников экстренных служб на юге Газы 23 марта. Израильские военные утверждают, что некоторые из погибших были связаны с ХАМАС, однако никаких доказательств до сих пор не представили. ЦАХАЛ признал, что все погибшие были безоружны в момент обстрела.

Под обстрел попала колонна автомобилей Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), машина ООН и пожарная машина гражданской обороны Газы в районе Рафаха.

Изначально Израиль утверждал, что военные открыли огонь, потому что колонна машин приближалась «подозрительно» в темноте, без фар и проблесковых маячков. Движение этих автомобилей не было предварительно согласовано с армией.

Однако видеозапись с мобильного телефона, сделанная одним из погибших парамедиков, показала, что машины были с включёнными огнями, когда они направлялись на вызов, чтобы помочь раненым. Видео, изначально опубликованное New York Times, показывает, как почти на рассвете машины останавливаются на дороге, и вскоре после этого начинается стрельба.

Запись длится более пяти минут. На ней слышно, как парамедик по имени Рефат Радван произносит молитву, а затем приближаются голоса израильских солдат.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам вечером в субботу, что солдаты ранее обстреляли автомобиль с тремя членами ХАМАС. Когда скорая помощь прибыла на место, наблюдение с воздуха передало наземным силам, что колонна «движется подозрительно».

Когда машины скорой помощи остановились возле машины ХАМАС, израильские военные посчитали это угрозой и открыли огонь, несмотря на отсутствие доказательств, что кто-либо из медиков был вооружён.

Позднее Израиль признал, что первоначальное заявление о якобы выключенных огнях автомобилей было неточным — оно основывалось на сообщениях самих военных. Видео показывает, что автомобили были чётко обозначены, а медики — в светоотражающей форме.

По словам представителя ЦАХАЛ, военные закопали тела 15 погибших в песок, чтобы защитить их от диких животных. Машины якобы были передвинуты на следующий день, чтобы расчистить дорогу.

Тела были найдены только через неделю, так как международные организации, включая ООН, не смогли организовать безопасный проезд в этот район или обнаружить место происшествия.

Когда гуманитарная миссия обнаружила тела, они также нашли мобильный телефон Рефата Радвана с записью произошедшего.

ЦАХАЛ настаивает, что по меньшей мере шесть медиков были связаны с ХАМАС, но до сих пор не предоставил доказательств. Израиль также признал, что все они были безоружны в момент обстрела.

Представитель ЦАХАЛ отверг информацию о том, что медики были связаны или казнены в упор, как сообщали некоторые источники.

Ранее на этой неделе выживший парамедик рассказал Би-би-си, что у машин были включены огни. Он также опроверг любые связи коллег с боевиками ХАМАС.

ЦАХАЛ пообещал провести «тщательное расследование» произошедшего, чтобы «понять последовательность событий и оценить действия на месте».

Красный Полумесяц и множество международных организаций требуют независимого расследования.

Перемирие буксует

Срок первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу 19 января и рассчитанного на 42 дня, истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия уже будут согласованы, но этого не случилось.

Израиль и США начали настаивать на том, чтобы продлить первую фазу перемирия до середины апреля, ХАМАС настаивал на сохранении прежних сроков сделки и обвинял Израиль в затягивании выполнении обязательства о полном выводе ЦАХАЛ из сектора Газа.

19 марта Израиль возобновил наземные операции в центральной и южной частях сектора Газа, обвинив ХАМАС в том, что он отверг новое предложение США продлить режим прекращения огня и освободить 59 заложников, все еще удерживаемых группировкой в анклаве.

29 марта Израиль заявил, что, координируя свои действия с США, передал посредникам встречное предложение о перемирии, после того как ХАМАС согласился с предложением, полученным от посредников — Египта и Катара. Агентство Reuters на этой неделе ознакомилось с документом, из которого следует, что предложение посредников было частью соглашения о прекращении огня от 17 января и продлевало его еще на 50 дней.

Согласно документу, переговоры о втором этапе прекращения огня должны быть завершены до окончания 50-дневного периода.

Предложение включало освобождение уроженца Нью-Джерси Эдана Александра, 21-летнего солдата израильской армии, в первый день после объявления о прекращении огня.

ХАМАС также должен было освободить четырех израильских заложников, по одному заложнику каждые 10 дней в обмен на освобождение 250 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и 2 000 человек из числа задержанных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Предложение также предполагало прекращение израильских военных операций, открытие контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи и возобновление работы коридора Нецарим для проезда автомобилей с юга на север и назад.

ХАМАС заявил, что не будет принимать последнее предложение Израиля о перемирии в Газе и освобождении заложников, и что группировка будет придерживаться предложения Египта и Катара о 50-дневном перемирии.

Детали не разглашаются, но предполагается, что региональное предложение предусматривает освобождение пяти заложников в обмен на палестинских заключенных, вывод израильской армии из районов Газы, куда она недавно передислоцировалась, и приток гуманитарной помощи. Также будут проведены переговоры о прекращении войны. Израиль требует освобождения большего числа заложников в начале нового перемирия.

Дэн Джонсон

Корреспондент Би-би-си, Иерусалим