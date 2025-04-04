Незаконный контент и дезинформация: ЕС хотят оштрафовать соцсеть X на миллиард долларов

В ЕС готовят "серьезные санкции" в отношении соцсети X Илона Маска за нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на четыре источника, регуляторы Европейского Союза намерены ввести "серьезные санкции" в отношении соцсети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску "за нарушение закона о борьбе с незаконным контентом и дезинформацией". О

"Этот шаг, вероятно, усилит напряженность (Евросоюза - прим.ред.) в отношениях с Соединенными Штатами, поскольку направлен против одного из ближайших советников президента Трампа", - пишет NYT.

Ожидается, что о планируемом штрафе будет объявлено этим летом.

Наказания включают штраф и требования внести "изменения в продукт", отмечает издание.

В настоящий момент власти Евросоюза еще взвешивают, насколько большой штраф стоит назначать соцсети Маска - однако, по словам одного из источников, штраф может превысить миллиард долларов. Таким образом регуляторы рассчитывают удержать другие компании от нарушения закона ЕС о цифровых услугах.

Источники издания отмечают, что их расследование в отношении соцсети X продвигается независимо от того, что на днях Дональд Трамп объявил о крупных товарных пошлинах.

Летом прошлого года мы уже писали, что соцсеть X (бывшая Twitter) получит предупреждение со стороны европейских регуляторов из-за неспособности платформы бороться с опасным контентом.

Отмечалось, что ужесточение контроля со стороны европейского правительства может привести к штрафам в размере 6% от выручки X и официально о предупреждении в адрес соцсети, принадлежащей Илону Маску, будет объявлено комиссаром по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретоном.