Президента Южной Кореи Юн Сок Еля окончательно отстранили от должности

Спустя четыре месяца после неудавшейся попытки президента Южной Кореи Юн Сок Еля объявить в стране военное положение Конституционный суд оставил в силе решение о его импичменте и окончательно отстранил главу государства от должности.

Коллегия из восьми судей в ходе вынесения вердикта заявила, что своим решением президент нарушил Конституцию, а также принципы верховенства закона и демократии.

Теперь в стране в течение 60 дней должны пройти выборы нового президента.

В декабре прошлого года Юн безуспешно пытался объявить в стране военное положение. После этого парламент обвинил его в попытке мятежа и объявил главе государства импичмент.

Его отстранили от исполнения обязанностей, но для того, чтобы сместить его с должности, было необходимо решение Конституционного суда. Все это время Юн Сок Ель формально оставался президентом Южной Кореи.

Обвинения в попытке мятежа он отвергал и говорил, что его "политически выверенное решение" было принято, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по словам Юна, парализовала работу правительства.

Его адвокаты заявили, что процесс в Конституционном суде "был неправомерным и несправедливым".

"И результат - это то, что мы совершенно не понимаем с точки зрения закона, - сказал он журналистам после вынесения решения. - Я сожалею об этом полностью политическом решении".

Южнокорейская полиция перед началом заседания суда заявила, что "мобилизовала все имеющиеся ресурсы" для предотвращения столкновений между сторонниками и противниками Юна, которые вышли на улицы Сеула.

Судьям Конституционного суда также была предоставлена дополнительная охрана.