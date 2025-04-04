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Новости русской службы Би-би-си

"США слышат позицию России". Посланник Путина рассказал об итогах встреч в Вашингтоне

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Флаги России и США
Флаги России и США. Иллюстративное фото: Mashabuba / Getty images

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги переговоров в Вашингтоне и рассказал, что встретился «с ключевыми членами администрации» Дональда Трампа. По его словам, США «слышат позицию России» и настроены на диалог.

Он не уточнил, с кем именно встречался; неофициально сообщалось о встрече Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

«Мы абсолютно четко видим, что администрация президента Трампа, в отличие от [46-го] президента [Джо] Байдена настроена на решение вопросов. Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы. Это тот дух, созидательный, который задан», — сказал он журналистам.

По словам Дмитриева, восстановление российско-американских отношений было одной из главных тем переговоров.

«Администрация президента Трампа нацелена на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений. Безусловно, они настроены на решение геополитических вопросов, они слышат позицию России по многим вопросам», — добавил он.

Также Дмитриев упомянул о возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, которое было прервано в начале пандемии ковида и не восстановилось с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Фактически, идет работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал глава РФПИ.

Дмитриев сказал, что на встречах обсуждалось сотрудничество в Арктике и в добыче редкоземельных металлов, о чем ранее упоминалось после предыдущих контактов Кремля с администрацией Трампа.

«Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы нам разрешить все наши разногласия», — сказал посланник российского президента.

Кирилл Дмитриев стал самым высокопоставленным российским чиновником, который посетил Вашингтон с начала войны в Украине.

Белый дом итоги переговоров пока не комментировал.

В четверг агентство Bloomberg писало со ссылкой на источники, что Россия все еще рассчитывает на то, что Дональд Трамп обеспечит приемлемое мирное соглашение в Украине, но готова продолжать войну, если переговоры провалятся.

По словам собеседников издания, Кремль не беспокоит угроза Трампа ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти в случае отсутствия прогресса в вопросе прекращения огня.

Помощники Трампа, включая Стива Уиткоффа, также выражали оптимизм по поводу прогресса в переговорах с Россией. При этом о конкретных шагах в направлении мирного урегулирования в последние дни не сообщалось.

«Белый дом стремился достичь соглашения о перемирии к 20 апреля, но теперь эта цель кажется маловероятной, а разговоры о возможном скором саммите между Трампом и Путиным в последнее время утихли», — пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил агентству, что Россия «предпочла бы продолжить определенные взаимные усилия по поиску урегулирования».

«Все предпочли бы не ссориться, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными — вот что мы имеем с нынешней американской администрацией», — сказал Песков.

Bloomberg напоминает, что хотя Россия продвигается вперед на поле боя и имеет преимущество в живой силе и вооружениях перед Украиной, западные аналитики говорят, что она несет огромные потери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233020-ssha-slyshat-poziciyu-rossii-poslannik-putina-rasskazal-ob-itogah-vstrech-v-vashingtone/

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