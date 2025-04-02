На борьбу с COVID-19 в США сокращают финансирование: 23 штата подали в суд на администрацию Трампа

В США представители 23 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за отмены финансирования общественного здравоохранения на миллиарды долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным издания, генеральные прокуроры-демократы и губернаторы 23 штатов и столицы страны Вашингтона, округ Колумбия, подали иск против Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, утверждая, что внезапное сокращение финансирования общественного здравоохранения на 12 млрд долларов было "незаконным и вредным".

Сообщается, что в иске, поданном во вторник, штаты добиваются временного запретительного судебного приказа и судебного запрета, чтобы немедленно остановить сокращение финансирования администрацией, которое, по их словам, приведет к прекращению ключевых услуг общественного здравоохранения и потере работы тысячами работников здравоохранения.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США отозвали около 11,4 млрд долларов финансирования, выделенного департаментам здравоохранения штатов и сообществ в ответ на пандемию COVID-19.

"Пандемия COVID-19 закончилась, и Минздрав больше не будет тратить миллиарды долларов налогоплательщиков на борьбу с несуществующей пандемией, от которой американцы отошли много лет назад", - говорилось ранее в заявлении Минздрава.

Но коалиция штатов утверждает, что, хотя эти отмененные средства были выделены во время пандемии COVID-19, они никогда не предназначались только для реагирования на COVID-19. По их словам, большая часть финансирования была выделена на поддержку системы общественного здравоохранения в долгосрочной перспективе, а также на готовность к пандемии и определенные услуги поведенческого здоровья.

"Сокращение этого финансирования сейчас обратит вспять наш прогресс в борьбе с опиоидным кризисом, повергнет наши системы охраны психического здоровья в хаос и заставит больницы с трудом заботиться о пациентах", - заявила в пресс-релизе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, штат которой может потерять более 400 млн долларов финансирования общественного здравоохранения.

Фонды создавали основу для более эффективных мер реагирования в области здравоохранения в будущем, включая вспышки кори и птичьего гриппа H5N1, которые происходят сейчас, сказал доктор Джозеф Кантер, генеральный директор Ассоциации государственных и территориальных должностных лиц здравоохранения.

"При поддержке Конгресса и исполнительной власти эти фонды использовались для модернизации систем данных, укрепления лабораторных мощностей, улучшения электронной отчетности о вспышках инфекционных заболеваний, требующих срочного реагирования, улучшения тестирования на H5N1 и корь и повышения готовности к биомедицинскому терроризму, и это лишь несколько примеров. Мы обеспокоены тем, что внезапная потеря этих видов деятельности ослабит способность штатов и территорий реагировать на текущие и будущие угрозы", - сказал он.

В новом иске утверждается, что администрация Трампа не имеет законных полномочий отменять финансирование, которое уже было выделено. По данным телеканала, уже более 100 исков было подано против исполнительных действий администрации в первые месяцы второго президентства Трампа.

Отметим, что в феврале этого года стало известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный своими антиваксерскими взглядами племянник экс-президента США Джона Кеннеди, возглавил Минздрав после утверждения Сенатом. Ранее его на эту должность выдвинул Дональд Трамп.

"Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармкомпаний, которые занимались обманом, дезинформацией и манипуляциями, когда дело касалось общественного здравоохранения", - сказал тогда Трамп.

Добавим, что в конце 2024 года спецкомитет Конгресса США опубликовал 520-страничный доклад о расследовании пандемии COVID-19. В нем говорилось, что, скорее всего, причиной тому стала утечка.

Созданный при Конгрессе США спецкомитет, начал слушания по делу о происхождении коронавируса в марте 2023 года. Туда вошли представители республиканского большинства. Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.