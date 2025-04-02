Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На борьбу с COVID-19 в США сокращают финансирование: 23 штата подали в суд на администрацию Трампа

Опубликовано:

Рука с пробиркой COVID-19
COVID-19. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg via Getty Images

В США представители 23 штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за отмены финансирования общественного здравоохранения на миллиарды долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным издания, генеральные прокуроры-демократы и губернаторы 23 штатов и столицы страны Вашингтона, округ Колумбия, подали иск против Министерства здравоохранения и социальных служб США, а также министра Роберта Ф. Кеннеди-младшего, утверждая, что внезапное сокращение финансирования общественного здравоохранения на 12 млрд долларов было "незаконным и вредным".

Сообщается, что в иске, поданном во вторник, штаты добиваются временного запретительного судебного приказа и судебного запрета, чтобы немедленно остановить сокращение финансирования администрацией, которое, по их словам, приведет к прекращению ключевых услуг общественного здравоохранения и потере работы тысячами работников здравоохранения.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США отозвали около 11,4 млрд долларов финансирования, выделенного департаментам здравоохранения штатов и сообществ в ответ на пандемию COVID-19.

"Пандемия COVID-19 закончилась, и Минздрав больше не будет тратить миллиарды долларов налогоплательщиков на борьбу с несуществующей пандемией, от которой американцы отошли много лет назад", - говорилось ранее в заявлении Минздрава.

Но коалиция штатов утверждает, что, хотя эти отмененные средства были выделены во время пандемии COVID-19, они никогда не предназначались только для реагирования на COVID-19. По их словам, большая часть финансирования была выделена на поддержку системы общественного здравоохранения в долгосрочной перспективе, а также на готовность к пандемии и определенные услуги поведенческого здоровья.

"Сокращение этого финансирования сейчас обратит вспять наш прогресс в борьбе с опиоидным кризисом, повергнет наши системы охраны психического здоровья в хаос и заставит больницы с трудом заботиться о пациентах", - заявила в пресс-релизе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, штат которой может потерять более 400 млн долларов финансирования общественного здравоохранения.

Фонды создавали основу для более эффективных мер реагирования в области здравоохранения в будущем, включая вспышки кори и птичьего гриппа H5N1, которые происходят сейчас, сказал доктор Джозеф Кантер, генеральный директор Ассоциации государственных и территориальных должностных лиц здравоохранения.

"При поддержке Конгресса и исполнительной власти эти фонды использовались для модернизации систем данных, укрепления лабораторных мощностей, улучшения электронной отчетности о вспышках инфекционных заболеваний, требующих срочного реагирования, улучшения тестирования на H5N1 и корь и повышения готовности к биомедицинскому терроризму, и это лишь несколько примеров. Мы обеспокоены тем, что внезапная потеря этих видов деятельности ослабит способность штатов и территорий реагировать на текущие и будущие угрозы", - сказал он.

В новом иске утверждается, что администрация Трампа не имеет законных полномочий отменять финансирование, которое уже было выделено. По данным телеканала, уже более 100 исков было подано против исполнительных действий администрации в первые месяцы второго президентства Трампа.

Отметим, что в феврале этого года стало известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный своими антиваксерскими взглядами племянник экс-президента США Джона Кеннеди, возглавил Минздрав после утверждения Сенатом. Ранее его на эту должность выдвинул Дональд Трамп.

"Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармкомпаний, которые занимались обманом, дезинформацией и манипуляциями, когда дело касалось общественного здравоохранения", - сказал тогда Трамп.

Добавим, что в конце 2024 года спецкомитет Конгресса США опубликовал 520-страничный доклад о расследовании пандемии COVID-19. В нем говорилось, что, скорее всего, причиной тому стала утечка.

Созданный при Конгрессе США спецкомитет, начал слушания по делу о происхождении коронавируса в марте 2023 года. Туда вошли представители республиканского большинства. Перед этим в ФБР заявили, что пандемия COVID-19, вероятно, была вызвана утечкой из лаборатории в Ухане - ранее ВОЗ называла эту версию маловероятной. Власти Китая резко отреагировали на это заявление.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232314-na-borbu-s-covid-19-v-ssha-sokrashchayut-finansirovanie-23-shtata-podali-v-sud-na-administraciyu-trampa/