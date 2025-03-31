Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Генпрокуратура России просит приостановить запрет "Талибана". Как развивались события

Опубликовано:

Мужчина держит в руках автомат рядом с двумя другими мужчинами
Боевики. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Генпрокуратура попросила приостановить запрет деятельности движения "Талибан" в России, более 20 лет находившегося в списке террористических организаций. Об этом говорится в иске, поступившем в Верховный суд России. Заседание назначено на 17 апреля.

Российские власти на протяжении последних лет активно поддерживали контакты с талибами и принимали их делегации в Москве, несмотря на запрет деятельности движения на территории России.

Силовики, дипломаты и депутаты: кто просил за "Талибан"

Весной 2024 года началась подготовка законопроекта, которая мог бы позволить снять с "Талибана" статус организации, признанной террористической и на этом основании запрещенной в России. Однако еще раньше некоторые государственные СМИ перестали, как того требует закон, сопровождать упоминание группировки обязательным примечанием "признана террористической на территории России и запрещена".

В мае 2024 года представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что российские МИД и Минюст предложили Владимиру Путину исключить "Талибан" из списка террористических организаций. Без этого, как заявил Кабулов, Москва не сможет признать талибов легитимной властью в Афганистане.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это, сказал, что предложение "отражает объективную реальность". "Талибан“ является реальной властью в Афганистане, и РФ это небезразлично", — заявил он.

4 октября Кабулов заявил, что решение об исключении "Талибана" из списка террористических организаций уже принято на высшем уровне, но "требуется соблюсти правовые процедуры".

В тот же день директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что служба завершает работу по исключению "Талибана" из списка террористических организаций.

Он отметил, что действия талибов, находящихся у власти в Афганистане, "направлены на наведение порядка и поддержание стабильности" в стране. Кроме того, заявил Бортников, талибы демонстрируют готовность к борьбе с "Вилаят Хорасан" — афганским крылом ИГИЛ (обе организации запрещены в России).

Тем не менее одних заявлений оказалось недостаточно. 26 ноября в Госдуму поступил законопроект, позволяющий временно снимать запрет на деятельность организаций, признанных в России террористическими. В пояснительной записке к документу указывалось, что в российском законодательстве "не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности террористической организации".

10 декабря документ приняли в первом чтении, 17 декабря — сразу во втором и третьем. А 28 декабря его подписал президент Путин.

Согласно документу, для того, чтобы приостановить запрет, нужен иск генпрокурора (или его заместителя), а затем решение суда.

Как менялись отношения России с талибами

Движение "Талибан", правившее в Афганистане с 1996 по 2001 год, было признано в России террористическим и запрещено в 2003 году. За несколько лет до этого талибы открыто поддержали чеченских сепаратистов и даже объявили России священную войну — джихад.

За 20 лет в разных российских регионах возбуждались уголовные дела в отношении людей, подозреваемых в связях с талибами. Кроме того, за публичную поддержку талибов в России грозят обвинения в оправдании терроризма. Дело по этой статье, например, расследовалось против журналистки Надежды Кеворковой, которую в итоге признали виновной за пост о талибах в соцсетях.

Отношение российских властей к талибам начало меняться после того, как те объявили войну ИГИЛ, которое взяло под контроль значительные территории Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2015 году спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у России и движения "Талибан" совпадают интересы в борьбе с ИГ.

В 2018 году талибы впервые приехали с делегацией на переговоры в Москву: встреча прошла в закрытом формате, с российской стороны присутствовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Такие контакты он объяснил попыткой убедить исламистов "отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством".

В феврале 2019 года талибы приезжали в Россию для участия в форуме "Межафганский диалог", а в мае того же года Лавров уже открыто и лично принял талибов в Москве по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

В ответ на бурю критики в соцсетях в МИД России заявили, что не видят в этом репутационных рисков.

Незадолго до вывода американского контингента из Афганистана в 2021 году Лавров назвал лидеров движения "Талибан" "вменяемыми людьми", а с приходом талибов к власти в стране риторика официальной Москвы смягчилась еще сильнее.

Так, Кабулов назвал талибов более договороспособными относительно "марионеточного правительства" бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани, а посол России Дмитрий Жирнов заявил, что талибы, взявшие под охрану российское диппредставительство, произвели на него очень хорошее впечатление и назвал их "адекватными мужиками".

С тех пор представители "Талибана" еще неоднократно бывали в России.

В 2024 году они посещали форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", а также дважды приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который после российского вторжения в Украину начали игнорировать западные участники.

Афганистан при талибах

Афганские женщины в синих бурках
Афганские женщины в синих бурках. Фото: Wakil Kohsar/Getty Images

На первой пресс-конференции после возвращения талибов к власти спикер движения Забихулла Муджахид заявил, что режим не будет таким, как в 1996-2001 годах. Он пообещал соблюдать права женщин и защищать свободу прессы. "Не будет дискриминации женщин, они будут работать с нами плечом к плечу", — говорил спикер "Талибана". При этом он сделал важную оговорку — права женщин будут соблюдаться "в рамках исламского права".

Через месяц после этого выступления, в сентябре 2021 года, девочкам так и не разрешили вернуться в школы, а в Кабуле вместо министерства по делам женщин появилось министерство по распространению добродетели и искоренению порока.

До конца 2021 года талибы приняли еще ряд законов: запретили показывать сериалы с участием женщин; женщинам больше не разрешалось работать на многих государственных должностях, получать среднее образование и выезжать в одиночку за пределы своих городов. По данным ЮНЕСКО, к 2024 году 1,4 млн девочек в Афганистане лишены возможности получать среднее и высшее образование из-за законов, принятых талибами.

В начале 2022 года афганские женщины выходили на акции протеста и требовали вернуть им права, прежде всего возможность получать образование и работать. Но митинги разогнали, а к их участницам врывались в дома вооруженные люди.

Протесты женщин Афганистана
Протесты женщин Афганистана. Фото: Atef Aryan/Getty Images

В мае 2022 года женщинам запретили выходить на улицу с непокрытым лицом и телом.

"Женщины должны носить чадари (традиционную бурку синего цвета, полностью закрывающую тело и лицо), поскольку это является традиционным и уважительным поведением. Те из них, которые не слишком стары или молоды, должны закрывать лицо, кроме глаз, в соответствии с законами шариата, чтобы избежать провокаций при встрече с мужчинами, которые не являются махрамами (их взрослыми близкими родственниками мужского пола)", — говорилось в указе министерства по распространению добродетели и искоренению порока. И в целом женщине лучше оставаться дома, если у нее нет срочных дел на улице, указывалось в документе.

К 2024 году система запретов приобрела законченный вид. Женщинам запретили не только показывать лицо и тело, но и говорить в общественных местах. Мужчинам предписывается носить бороду и традиционную одежду. Запрещено распространять или даже держать дома изображения живых существ, злоупотреблять магнитофонами и радиоприемниками, носить галстук и слушать западную музыку. За исполнением всех этих требований следит полиция нравов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231924-genprokuratura-rossii-prosit-priostanovit-zapret-talibana-kak-razvivalis-sobytiya/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Празднование Ураза-байрама по всему миру. Фотогалерея «Мужчин подавляют». Кто такие инцелы и что такое маносфера, о которых заговорили после сериала «Переходный возраст» «Это похоже на угрозу». Зловещее послание Джей Ди Вэнса Гренландии