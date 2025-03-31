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Зеленский опубликовал декларацию: семья главы Украины заработала за год 185 млн тенге

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Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские. Фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию, в которой указано, сколько его семья заработала за ушедший год, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента Украины.

Согласно официальным данным, за 2024 год доходы главы Украины и членов его семьи составили 15 286 193 гривны (185,7 млн тенге), в том числе доход от погашения облигаций внутреннего государственного займа – 8 585 532 гривен (104 млн тенге).

"Доходы семьи Владимира Зеленского в 2024 году состояли из заработной платы главы государства, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду. В общей сложности эта сумма дохода составила 6 700 661 гривен (81,4 млн тенге).

Увеличение доходов семьи президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря возобновлению поступления полной суммы арендных платежей", - поясняется в материале на сайте главы Украины.

Отмечается, что остаток денежных средств Зеленских к концу 2024 года значительно не изменился.

"Других существенных изменений активов, недвижимого имущества, транспортных средств в семье президента Украины в прошлом году не было", - говорится в сообщении.

По данным РБК, за 2023 год доходы президента и его семьи составили 12,4 млн гривен (150 млн тенге), за 2022-й — 3,7 млн гривен (44,9 млн тенге).

Добавим, как ранее сообщалось, у Зеленских есть двое детей — дочь Александра 2004 года рождения и сын Кирилл 2013 года рождения. Как писал портал УНИАН, несмотря на войну, дети Зеленского остаются в Киеве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231652-zelenskiy-opublikoval-deklaraciyu-semya-glavy-ukrainy-zarabotal-za-god-185-mln-tenge/