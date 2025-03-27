"Делайте ставки на меня". Зеленский назвал возраст своим преимуществом перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своих преимуществах перед главой РФ, заявил, что "Путин скоро умрет", передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

"Путин скоро умрет, это факт, и закончится его безопасная и неудачная историческая жизнь", - заявил украинский президент во время интервью общественным вещателям.

Отвечая на вопрос о преимуществах перед своим российским коллегой, Зеленский назвал свой возраст.

"Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше", - добавил Зеленский.

Как отмечает издание, ранее в интервью западным СМИ Зеленский уже заявлял о "скорой смерти Путина".

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него (Путина - прим. ред.) нет. Он точно скоро умрет. Но я еще хочу жить, ходить. Мне после политики интересно путешествовать по миру. А ему - нет", - говорил тогда украинский президент.

С похожей риторикой президент Украины выступал и в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

Тогда Зеленский заявлял, что если Владимир Путин умрет, то и война России против Украины закончится, так как институции РФ перестанут работать, а российские политики займутся внутренними вопросами.

Он также считает, что президент России боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие в Украине.

"Я видел его желание жить, он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть ковидом или чем-то еще. Это говорит о том, что он боится смерти и любит жизнь. Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие", - цитирует издание украинского лидера.

Отметим, согласно официальной информации, Владимиру Путину сейчас 72 года, а Владимиру Зеленскому - 47 лет.