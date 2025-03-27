Atlantic опубликовал новую статью со скриншотами из чата американских чиновников в Signal

Американское издание Atlantic опубликовало еще одну статью со скриншотами сообщений из чата американских чиновников в мессенджере Signal.

На новых скриншотах можно, в частности, увидеть сообщение от министра обороны США Пита Хегсета утром 15 марта (за 31 минуту до того, как американские военные самолеты поднялись в воздух), которое включает подробное описание того, в какое именно время и какие атаки (истребители F-18, дроны и ракеты «Томагавк») запланированы по позициям хуситов в Йемене.

Как отмечается в статье, Atlantic «как правило» не публикует информацию об американских военных операциях, чтобы не поставить под угрозу американских военных, поэтому в предыдущей публикации рассказывалось «о характере передаваемой информации, а не конкретные подробности об атаках».

«[Однако] заявления Хегсета, [главы Национальной разведки Талси] Габбард, [директора ЦРУ Джона] Рэтклиффа и Трампа в сочетании с утверждениями многочисленных чиновников администрации о том, что мы лжем о содержании сообщений в Signal, убедили нас в том, что люди должны ознакомиться с текстами, чтобы прийти к собственным выводам», — пояснили журналисты.

После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что информация в чате не была секретной, в Atlantic решили уточнить у Белого дома, не имеют ли чиновники возражений против публикации полной переписки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ответила, что в чате не было секретной информации, но «это не означает, что мы одобряем публикацию разговора». Она добавила, что администрация президента против публикации, потому что в чате обсуждалась «чувствительная информация».

Комментируя новую публикацию, Левитт обратила внимание на то, что в заголовке новой статьи сообщения из чата названы «планами атаки», а не «военными планами», что, по ее мнению, означает, что Atlantic «сдался» и признал свою ошибку (первая статья называлась «Администрация Трампа случайно прислала мне сообщения о своих военных планах»).

«Вся эта история была очередной мистификацией, придуманной ненавистником Трампа, который хорошо известен своими сенсационными заявлениями», — заявила Левитт.

24 марта главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его случайно добавили в закрытый чат высокопоставленных представителей администрации США, в котором обсуждались детали операции против хуситов в Йемене, начавшейся 15 марта.

В групповом чате, по словам Голдберга, состояли люди с именами Пит Хегсет (министр обороны США), Марко Рубио (госсекретарь), Джей Ди Вэнс (вице-президент) и другие, а добавил его человек по имени Майкл Уолтц (так зовут советника президента США по нацбезопасности).

В Белом доме позже подтвердили подлинность переписки в чате, но заявили, что ситуация с включением в группу постороннего человека не создала угрозу национальной безопасности.

В то же время эксперты и оппоненты администрации Трампа считают произошедшее вопиющим нарушением правил безопасности и потенциальным нарушением закона о шпионаже.

Многие политики и журналисты вспомнили об обвинениях в адрес Хиллари Клинтон, которая, будучи госсекретарем, вела рабочую переписку со своей домашней электронной почты с хостингом на частном сервере. Одним из тех, кто яростно требовал наказать Клинтон за это, был Дональд Трамп.