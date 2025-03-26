Трамп и закон. Как США оказались на грани конституционного кризиса

Дональд Трамп затеял масштабные перемены в Америке по возвращении в Белый дом и принялся править указами, без оглядки на Конгресс и в обход общепринятых норм. Противники обвинили Трампа в авторитаризме и оспорили вал радикальных президентских распоряжений в судах.

Трамп не отступил, и США оказались на грани конституционного кризиса.

Суды усомнились в законности и приостановили действие нескольких указов Трампа, например, об отмене гражданства по праву рождения, о сокращениях госслужащих и госпрограмм вроде USAID по воле Илона Маска. Трамп указы не отменил и перешел в атаку на судей. Одно из дел — о депортации венесуэльцев — уже дошло до момента, когда Белый дом проигнорировал распоряжение судьи.

Если так пойдет дальше, США рискуют оказаться на неизведанной территории, где верховенство закона — основа американской демократии и экономики — будет попрано, предупреждают юристы. Последний рубеж — Верховный суд США, до которого неизбежно дойдет большинство исков против указов Трампа.

"Трамп беззастенчиво попрал множество законов и конституционных положений. В ответ судьи приостановили ряд его указов. Но до сих пор Трамп и его администрация ни разу напрямую не отказывались выполнять распоряжение судьи", — описал новую реальность американский юрист Роберт Райх, работавший в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона.

"Что будет, когда это или другое решение суда низшей инстанции дойдет до Верховного суда, и тот вынесет решение не в пользу Трампа?".

На этот вопрос отвечает ведущий американский ученый-юрист Лоуренс Трайб.

"Дерьмо на вентилятор"

"Ставки выросли, как только администрация Трампа решила открыто рассматривать постановления федерального судьи как необязательные", — пишет Трайб, автор канонического трактата 1978 года "Американское конституционное право".

"Когда эти отморозки применят тот же подход в Верховном суде США, все это политическое дерьмо прилетит на вентилятор", — предупредил обычно сдержанный Трайб, у которого в свое время учились Барак Обама и несколько судей Верховного суда США, включая председателя Джона Робертса.

Именно Робертса называют одним из отцов нынешнего кризиса.

Робертс написал принятое Верховным судом решение предоставить почти полный иммунитет президентам США, за что Трамп недавно прилюдно похлопал его по плечу и поблагодарил: "Еще раз спасибо, я не забуду".

Дональд Трамп и Джон Робертс. Фото: chi

Несмотря на это, Робертс в нынешнем кризисе пока выступает против Трампа.

Когда федеральный судья Джеймс Боасберг приостановил действие указа Трампа и распорядился вернуть самолеты с депортированными венесуэльцами, поскольку все они были лишены законного права оспорить это решение, Трамп потребовал импичмента судьи. Робертс счет нападки президента на судью проступком, достойным специального заявления.

"Вот уже более двух столетий как установлено, что импичмент не является уместной реакцией на несогласие с судебным решением. Для этого существует обычный процесс апелляции", — заявил глава Верховного суда.

"Не имеют права"

Но Трампу все равно. Он утверждает, что правит от имени народа, и его мандат важнее. Он нападает не только на судей, но и на юристов, подписывает указы против целых адвокатских контор, которые представляли интересы его противников.

Учитель Обамы и Робертса видит в этом попрание Конституции.

"Провальная идея объявить импичмент судье Боасбергу — не просто абсурд. Это демонстрация неуважения к верховенству закона и системе сдержек и противовесов. Это — непонимание, или даже презрение, Конституции США", — пишет Трайб.

Он опасается, что Верховный суд Трампа не остановит.

"Трамп посылает очень четкий сигнал. Он намерен по своему усмотрению распоряжаться властью, данной ему Верховным судом. Он сам укомплектовал его судьями и ожидает от них лояльности".

Вероятный конфликт с Верховным судом обернется конституционным кризисом, полагает Роберт Райх.

"Трампа окружают экстремистски настроенные антидемократические нигилисты, включая его вице-президента, и они подталкивают его к тому, чтобы бросить вызов Верховному суду. Если и когда он это сделает, мы окажемся в конституционном кризисе", — пишет он.

Ближайшее окружение Трампа действительно подзадоривает его на драку с правосудием, к которому Трамп и сам не питает теплых чувств после нескольких вердиктов не в его пользу.

Вот что говорит вице-президент Джей Ди Вэнс: "Судьи не имеют права ограничивать законные полномочия исполнительной власти". А вот придворный олигарх Илон Маск: "Единственный способ восстановить верховенство народа в Америке — это объявить судьям импичмент".

Кто здесь власть

Назначенный Трампом антимиграционный чиновник Том Хоман открыто заявляет, что решения судьи о пристановки депортаций выполнять не собирается.

"Мы не остановимся, — сказал он. — Мне все равно, что думают судьи".

Судьи не думают, напоминает Роберт Райх. Они определяют границы упомянутых вице-президентом Вэнсом "законных полномочий" президента.

"За ними последнее слово, если только их решения не обжалуются в Верховном суде. И тогда последнее слово за Верховным судом", — напоминает Райх основы конституционного устройства Соединенных Штатов.

Кризис назревает, но как именно он будет развиваться, предсказать невозможно, предупреждает британский эксперт по конституционному праву Дэвид Аллен Грин.

"США сейчас очень близки к конституционному кризису, а возможно, уже переживают его, — пишет он. — Однако имейте в виду, что как не всякая конституционная драма — кризис, так и не всякий конституционный кризис — драма. Он может проявляться постепенно, но когда случится, последствия будут масштабными".

"Если орган власти не выполняет решение суда, само по себе это еще не конституционный кризис. Конституция как раз и существует для того, чтобы регулировать и разрешать подобные противоречия. Главное — что произойдет дальше. Особенно если ничего не произойдет".

Невыполнение решения суда чревато наказанием вплоть до лишения свободы за неуважение к суду. Однако выполнять это решение должны приставы и прокуроры, подчиненные Трампу.

"День ото дня мы приближаемся к тому моменту, когда чиновник Трампа прямо нарушит постановление федерального суда, а у судьи кончится терпение, он признает его виновным в неуважении к суду и прикажет посадить в тюрьму. Но приставы подчиняются прокурору. И…", — описывает коллизию Лоуренс Трайб.

На этот вопрос отвечает Дэвид Аллен Грин.

"Помните, что никто — никто вообще — не знает, как будет развиваться конституционный кризис. Ни власти, ни суды, ни, тем более, эксперты и комментаторы", — пишет он.

"На то он и кризис — его исход невозможно предсказать".