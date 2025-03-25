Страдающего от алкоголизма замглаву МИД Польши попросили уйти в отпуск

Премьер-министр Польши Дональд Туск попросил замглаву МИД страны и вице-председателя партии "Левые" Анджея Шейну взять отпуск после его признания в алкоголизме.

Сегодня заместитель министра иностранных дел Польши и вице-председатель партии "Левые" Анджей Шейна рассказал, что столкнулся с алкогольной зависимостью. Признание Шейна опубликовал на своей личной странице в X.

"Хочу сообщить вам, что я столкнулся с проблемой злоупотребления алкоголем. Благодаря поддержке моей семьи, друзей и особенно докторов, а также команды терапевтов, я восстановил контроль над своим здоровьем. Приношу извинения всем, кого коснулась моя проблема", - написал Анджей Шейна.

Однако, как отмечает РБК, ссылаясь на местное издание Onet, вскоре после признания, премьер-министр Польши Дональд Туск попросил замглаву МИД взять отпуск.

"Я думаю, что было бы хорошо взять отпуск министру Шейну до полного прояснения вопроса. Я не говорю о проблемах со здоровьем, но появились и другие причины", - сказал он.

По данным портала, прокуратура в настоящее время также расследует бонусные выплаты одного из политиков партии "Левые". Также сообщается, что реакция Туска связана с недавней статьей польской Gazeta Wyborcza, в которой издание со ссылкой на источники в партийном окружении Шейны написало о случаях появления политика на рабочих мероприятиях в нетрезвом виде.