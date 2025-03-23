Bloomberg: США хотят достичь перемирия между Россией и Украиной до Пасхи

Администрация Дональда Трампа рассчитывает достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля 2025 года, однако в Белом доме признают, что сроки могут измениться.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает достичь соглашения о перемирии в Украине к 20 апреля 2025 года, однако в Белом доме допускают возможность переноса сроков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, процесс заключения соглашения может затянуться из-за значительных разногласий между сторонами конфликта.

"Белый дом стремится заключить перемирие к 20 апреля — дате, когда в этом году Пасху отмечают как в западной, так и в православной традиции, — однако понимает, что сроки могут измениться", — говорится в публикации.

В середине марта в Белом доме высказались о ситуации в Украине и заявили, что заключение мирного соглашения с Россией "как никогда близко".

Также в середине марта Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта в Украине. Основные заявления:

вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие, и конфликт будет остановлен;

Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился;

помимо перемирия в Украине, обсуждался и территориальный вопрос.