Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон, Блинкена и Байденов

Президент США Дональд Трамп решил лишить доступа к секретной информации ряд чиновников бывшей администрации, сообщается на сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

"Я решил, что доступ к секретной информации для следующих лиц больше не отвечает национальным интересам Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена семьи Джозефа Р. Байдена-младшего", - говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Также всем руководителям исполнительных департаментов и агентств предписано ограничить доступ этих лиц к охраняемым объектам правительства без сопровождения.

Ограничение также распространяется на участие в секретных брифингах, таких как "Ежедневная сводка президента", а также на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, которыми располагает разведывательное сообщество.

Отметим, ранее стало известно, что экс-президент Джо Байден заявил о желании вернуться в большую политику - он уже предложил свою помощь лидерам Демократической партии США.

Однако предложение Байдена пока не нашло отклика у однопартийцев, так как многие партийные функционеры указали на связь экс-главы государства с поражением демократов на выборах 2024 года и назвали его, "скорее, символом прошлого партии, чем ее будущего".