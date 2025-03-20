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Певец из Кыргызстана был оштрафован после извинений за смерть хана Кенесары

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Кайрат Примбердиев
Кайрат Примбердиев. Кадр из видео: instagram.com/kairat_primberdiev_official

Известный в Кыргызстане певец Кайрат Примбердиев был оштрафован по итогам дела, возбужденного после его извинений за смерть хана Кенесары перед народом Казахстана.

Кайрат Примбердиев о завершении суда сообщил на своей личной странице в Instagram. Он сообщил, что суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. сомов (около 588 тыс. тенге - прим. ред.) по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)".

Примбердиев заявил, что решение уже вступило силу и он благодарен, что "внес деньги в бюджет страны".

Как отмечает издание 24 KG, в Первомайском районном суде города Бишкека подтвердили, что певец признан виновным. Также подтверждно, что ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 расчетных показателей, то есть 100 тыс. сомов в доход государства.

По информации 24.СМИ, Кайрат Примбердиев родился в 1985 году в Ошской области. Музыкального образования Кайрат Примбердиев не получил - является самоучкой. В детстве посещал кружок народного киргизского эпоса и учился играть на комузе. Прославился после участие в проекте "Голос".

Напомним, в феврале текущего года подозреваемого в разжигании межнациональной вражды Примбердиева задержали сотрудники ГКНБ Кыргызстана - ему грозило 10 лет лишения свободы.

Отмечалось, что в начале января 2025 года певец Кайрат Примбердиев дал интервью - артист извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229723-pevec-iz-kyrgyzstana-byl-oshtrafovan-posle-izvineniy-za-smert-kenesary-hana/