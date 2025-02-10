Извинялся за смерть Кенесары-хана: силовики задержали известного певца в Кыргызстане

Подозреваемого в разжигании межнациональной вражды задержали сотрудники ГКНБ Кыргызстана - ему грозит 10 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 330 Уголовного Кодекса КР "Возбуждение расовой, этнической, национальной и религиозной вражды" установлен гражданин КР - П.К.Т. 1985 г.р., который выступая на канале "Айран-Ютуб", допустил высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении ГКНБ КР.

По данным ведомства, в настоящее время проводятся соответствующие следственно-процессуальные действия.

Подчеркивается, что за действия, направленные на разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни) за которое законодательством КР предусмотрена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Как пишет издание 24.kg со ссылкой на пресс-службу ГКНБ КР, задержанным является певец Кайрат Примбердиев.

Сообщается, что в начале января 2025 года казахстанский проект "Айран Медиа" посвятил специальный выпуск кыргызско-казахским отношениям.

В шоу дал интервью певец Кайрат Примбердиев - артист, как сообщает издание, извинился от своего имени за отрубленную кыргызским Ормон ханом голову казахского хана Кенесары Касымова.

По информации 24.СМИ, Кайрат Примбердиев родился в 1985 году в Ошской области. Музыкального образования Кайрат Примбердиев не получил - является самоучкой. В детстве посещал кружок народного киргизского эпоса и учился играть на комузе. Прославился после участие в проекте "Голос".