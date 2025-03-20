Десятки развлекательных заведений закрыли в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

После пожара в клубе Pulse в городе Кочани власти Северной Македонии закрыли множество клубов с просроченными лицензиями или вообще без лицензий, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Как пишет издание, власти Северной Македонии закрыли десятки ночных клубов и развлекательных заведений по всей стране из-за отсутствия действующих лицензий.

Это произошло после того, как в минувшее воскресенье в клубе Pulse в городе Кочани произошел пожар. В результате трагедии погибли по меньшей мере 59 человек, более 150 получили ранения.

Пресс-секретарь правительства Мария Митева сообщила, что из 50 заведений, проверенных в нескольких городах, только 22 имели действующие лицензии. По словам Митевой, деятельность всех заведений с просроченными лицензиями или вообще без лицензии приостановлена.

Пожар в клубе Pulse случился во время концерта популярного хип-хоп дуэта DNK. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование пиротехники. Впоследствии в клубе Pulse были обнаружены многочисленные нарушения правил безопасности и лицензирования.

В среду власти заявили, что 16 человек остаются под стражей для допроса, после того как полиция опросила более 70 человек.

Северная Македония объявила семидневный национальный траур по погибшим. Случившаяся трагедия вызвала антикоррупционные протесты в стране. Похороны погибших (в основном это молодые люди) запланированы на четверг в Кочани. Поминальные службы пройдут и в других городах страны.

Напомним, 17 марта стало известно, что в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии произошел пожар. По предварительным данным, погибли как минимум 59 человек, более 150 пострадали. По предварительной версии, к возгоранию привело использование пиротехники.

Позже полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.