На работу в желтых платьях: СМИ сообщили об ужесточении дресс-кода для женщин в Туркменистане

Замужние женщины в Туркменистане теперь должны ходить на работу в желтых платьях, а незамужние - носить желтые платки, сообщает "Радио Азатлык".

По информации издания, незамужним туркменкам в Ашхабаде сообщили, что они должны носить желтые головные платки на работе. Сообщается, что их начальство "лишь пожало плечами в ответ на вопросы". Отмечается, что женщинам сообщили, что "приказ поступил "сверху".

"Распоряжение появилось в начале марта, наряду с требованием для замужних женщин ходить на работу в желтых платьях. Тем, кто не будет соблюдать новое правило по цвету одежды, пригрозили увольнением", - сказано в публикации.

Правило о платках стало, как отмечает издание, вызвало сильную частную реакцию.

"Когда это закончится? Когда прекратится унижение женского достоинства?" - цитирует издание местную жительницу, которая пожелала остаться анонимной из соображений безопасности.

Ранее государственным служащим-женщинам уже запрещали пользоваться косметикой, носить обтягивающие платья или красить волосы в светлые оттенки, наряду с другими требованиями.

Напомним, несколько лет назад мы писали, что женщинам в Туркменистане запретили вождение автомобилей.

После этого также сообщалось, что женщинам запретили красить ногти и наращивать ресницы в Туркменистане.

Кроме того, черные автомобили в Туркменистане также оказались под запретом - владельцев заставляют перекрашивать их в белый или светлые цвета.