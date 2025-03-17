В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы

Депутат Европарламента, французский политик и журналист Рафаэль Глюксманн призвал Соединенные Штаты вернуть Франции статую Свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Соответствующее заявление Глюксманн сделал во время выступления на съезде партии Place publique ("Общественное место").

"Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете", — заявил депутат Европарламента.

Как отмечает издание, Глюксманн сторонник помощи Украине, прежде неоднократно критиковал администрацию США за "сближение с Россией".

Статуя Свободы находится в Соединенных Штатах на острове Свободы, к юго-западу от Манхэттена. Ее изготовили во Франции. 225-тонная статуя в разобранном виде отправилась в Нью-Йорк в 1885 году, в следующем году ее открыли.

Национальным памятником статуя стала 15 октября 1924 года.

Идею монумента предложил Эдуард Рене Лефевр де Лабулэ, который воодушевился победой аболиционистов в гражданской войне в США 1861–1865 годов.