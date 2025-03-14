Переговоры в Пекине: Китай и Россия призвали Запад снять санкции с Ирана ради достижения новой ядерной сделки с США

Китай, принимающий у себя в пятницу делегации из Ирана и России для переговоров по новой иранской ядерной сделке, на которой настаивают США, призвал положить конец "незаконным" западным санкциям в отношении Тегерана.

Пекин надеется, что это позволит вывести вопрос об иранской ядерной программе из тупика, в котором он оказался после того, как в 2018 году во время своего первого срока президент Дональд Трамп вывел США из сделки и начал кампанию "максимального давления". Иран в ответ перестал соблюдать свои международные обязательства.

Высокопоставленные китайские дипломаты заявили в пятницу, что диалог должен возобновляться только на основе "взаимного уважения".

"Сейчас ситуация снова достигла критической точки. Мы должны выиграть время для мира, разрешить споры политическими и дипломатическими средствами и выступить против применения силы и незаконных санкций", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Кремль поддержал Пекин, заявил, что западные санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы, являются незаконными и должны быть отменены.

"Иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране в свое пользование ядерное оружие. В этом плане, конечно, все санкции и ограничения являются незаконными в нашем восприятии", - заявил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Между тем, Иран никогда не скрывал, что разрабатывает ядерную программу, правда, всегда утверждал, что она имеет мирные цели.

По прибытии в Пекин глава заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади снова подтвердил эту позицию.

"Наша ядерная программа никогда не была направлена ​​на немирные цели. Но, к сожалению, некоторые страны пытаются создать ненужный кризис в этой связи. Главная причина нынешней ситуации - односторонний выход [из сделки] Соединенных Штатов", - сказал Гариб-Абади.

Китай заявил о своем намерении принять у себя официальных лиц из России и Ирана в минувшую среду. Российскую сторону на переговорах представляет замминистра иностранных дел Сергей Рыбаков.

За несколько часов до начала переговоров в Пекине, Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание, созванное западными государствами.

Главная цель - "избежать эскалации"

Представитель министерства иностранных дел Ирана в своем заявлении сообщил, что переговоры в Пекине будут посвящены "событиям, связанным с ядерной проблемой и снятием санкций".

Накануне встречи Китай призвал к дипломатическому решению иранской ядерной проблемы.

"В сложившейся ситуации мы считаем, что все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации с иранской ядерной программой или даже перехода к конфронтации и конфликту", - заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Мао Нин.

Пекин подчеркивает, что целью переговоров будет "укрепление связи и координации, скорейшее возобновление диалога и переговоров".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, в котором призвал к переговорам и предупредил о возможных военных действиях в случае отказа. Трамп предупредил, что Тегерану придется выбирать между ограничением своей ядерной программы и риском потерять ее в результате военного нападения.

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил журналистам после заседания кабинета министров, что Тегеран ожидает американского письма, которое должен был передать Анвар Мохаммед Гаргаш, дипломатический советник из Объединенных Арабских Эмиратов.

Что касается связей между Москвой и Тегераном, то они углубились после начала войны в Украине в 2022 году, в январе был подписан договор о стратегическом сотрудничестве. Обе страны поддерживают хорошие отношения с Китаем.

На прошлой неделе в прессе появились сообщения о том, что Россия согласилась помочь администрации Трампа в общении с Ираном. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на днях встретился с послом Ирана Каземом Джалали и, как сообщил российский МИД, обсудил с ним международные усилия "по урегулированию вокруг иранской ядерной программы".

Иран официально отказался от прямых переговоров до тех пор, пока действуют наложенные на него санкции, а президент Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что его страна "не склонится в унижении ни перед кем".

Ядерная сделка - тогда и сейчас

Встреча в Китае последует за закрытым заседанием СБ ООН в Нью-Йорке в среду, созванным по поводу увеличения Ираном запасов урана.

Международное агентство по атомной энергии предупредило, что Иран «резко» ускорил обогащение урана до 60% чистоты. Для производства ядерного оружия требуется материал чистотой в 90%.

Заседание Совета Безопасности ООН, состоявшееся в среду, прошло по инициативе Франции, Греции, Панамы, Южной Кореи, Великобритании и США. Они призвали СБ заставить Иран выполнять обязательство по предоставлению информации о своей ядерной программе.

В 2015 году Иран заключил всеобъемлющую ядерную сделку с Великобританией, Китаем, Францией, Германией, Россией и США, в результате чего в обмен на ограничение ядерной программы с Тегерана были сняты некоторые санкции.

В 2018 году президент Дональд Трамп вывел США из сделки, а после возвращения в Белый дом в январе этого года призвал к заключению новой ядерной сделки с Тегераном, восстановив при этом политику санкций "максимального давления".

Наблюдатели считают, что Тегеран в принципе готов к переговорам, но только по ядерной программе.

"Похоже, что Иран готов к ограниченным переговорам - в том смысле, что они не выйдут за рамки ядерной проблемы", - сказал в интервью агентству АР эксперт по внешней политике Рахман Гахреманпур.

Похоже, Трамп стремится к "всеобъемлющему соглашению", охватывающему ядерную программу Ирана, ракетный потенциал, давно вызывающий опасения западных стран, и поддерживаемую Тегераном "ось сопротивления" - международную сеть военизированных группировок, выступающих против Израиля.

В воскресенье представительство Ирана в ООН заявило, что Тегеран может рассмотреть возможность переговоров только по вопросу "потенциальной милитаризации" своей ядерной программы.

"Если целью переговоров будет снятие озабоченности в отношении любой потенциальной милитаризации ядерной программы Ирана, то такие обсуждения могут быть предметом рассмотрения, - говорится в сообщении миссии Ирана при ООН, опубликованном в социальных сетях в воскресенье. - Если целью будет демонтаж мирной ядерной программы Ирана... такие переговоры никогда не состоятся".

Изменение политики?

Однако за день до заявления иранской миссии в ООН верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отклонил предложение Трампа о проведении переговоров.

В своем сообщении в социальных сетях в субботу Хаменеи осудил "задиристые правительства", которые пытаются наложить ограничения на Иран, хотя и не упомянул напрямую Трампа или его предложение.

Некоторые умеренные и реформистские иранские лидеры, включая президента Масуда Пезешкиана, занявшего свой пост в прошлом году, заявили, что хотят начать переговоры. Однако последнее слово остается за Хаменеи, а тот уже заявил, что Иран не может доверять Соединенным Штатам.

Неясно, означает ли заявление миссии Ирана при ООН изменение политики Тегерана. По словам Гахреманпура, лидеры обеих стран используют "политическую риторику", чтобы показать своим избирателям, что ведут переговоры с позиции силы.

Цель Ирана, по словам Гахреманпура, состоит в том, чтобы Соединенные Штаты "хотя бы воздержались от введения новых санкций, чтобы доказать свою добрую волю". Страна страдает от жестких санкций, значительно подрывающих экономику государства, и непосильной инфляции, обвалившей курс иранского риала до 930 000 за один доллар США на черном рынке.

Стратегическое положение Ирана также значительно ухудшилось.

За последний год Израиль серьезно ослабил региональных сторонников Тегерана, "Хезболлу" и ХАМАС, и уничтожил почти все системы ПВО, защищающие ядерные объекты Ирана. В декабре еще один союзник Ирана, сирийский президент Башар Асад, был свергнут повстанцами и бежал из страны, а новые сирийские власти не торопятся завязывать тесную дружбу с Тегераном.

Некоторые высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что лучшего момента для нанесения удара по крупным ядерным объектам Ирана не представится.