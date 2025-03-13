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Новости русской службы Би-би-си

Британия обвинила Россию в травле дипломатов. Одного из сотрудников посольства РФ в Лондоне высылают

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании. Иллюстративное фото: melis82/Getty Images

Великобритания вызвала российского посла из-за того, что она назвала «агрессивной и скоординированной кампанией травли британских дипломатов». На этой неделе Москва лишила аккредитации двух британских дипломатов, усмотрев в их действиях «признаки разведывательной деятельности».

Министерство иностранных дел Великобритании назвало эскалацией недавнюю высылку из Москвы британского дипломата и супруга другого дипломата, чьи имена были приданы огласке.

«Обвинения, выдвинутые против этих лиц, совершенно ложны и сфабрикованы для того, чтобы оправдать травлю в отношении британских дипломатов. Ясно, что российское государство активно стремится подтолкнуть британское посольство в Москве к закрытию, невзирая на опасные эскалационные последствия», — говорится в заявлении Форин-офиса.

В министерство был вызван российский посол в Лондоне Андрей Келин, и ему было объявлено об ответных мерах — отзыве аккредитации одного дипломата из российской миссии и супруги или супруга дипломата.

«На то дно, до которого опустилась Россия, можно отвечать только силой», — подчеркивается в заявлении.

В министерстве пояснили, что, в отличие от России, не будут раскрывать имена этих людей и требуют уважения приватности своих дипломатов со стороны Москвы.

В минувший понедельник, 10 марта, российские власти объявили о лишении двух британских дипломатов аккредитации «за признаки разведывательной деятельности».

Агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ сообщало, что, по утверждению спецслужбы, при получении разрешения на въезд в Россию сотрудники британского посольства якобы «намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство».

Кроме того, ФСБ утверждала, что выявила «признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».

Посольство Великобритании в Москве тогда назвало обвинения в адрес своих сотрудников безосновательными.

В свою очередь, МИД России заявил, что Лондон «получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию после инцидента с дипломатами».

Отношения России и Великобритании, и до того знавшие периоды напряженности, последовательно ухудшались со времени аннексии Крыма и гибридного вторжения в Украину в 2014 году.

Однако британские дипломаты в России жаловались на агрессивную слежку со стороны ФСБ задолго до этого.

В 2022 году Россия официально включила Великобританию в свой список «недружественных стран», а в 2023 британских дипломатов в России, кроме нескольких руководителей миссии, обязали заранее подробно информировать МИД о поездках по стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227517-britaniya-obvinila-rossiyu-v-travle-diplomatov-odnogo-iz-sotrudnikov-posolstva-rf-v-londone-vysylayut/

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