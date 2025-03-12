В Боснии и Герцеговине потребовали задержать лидера боснийских сербов и пророссийского политика Милорада Додика

Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала от полиции задержать президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и его сторонников. Их обвиняют в посягательстве на конституционный строй. В конце февраля суд Боснии и Герцеговины уже приговорил Додика к тюремному сроку. Президент Республики Сербской это решение не признает.

Вместе с Додиком прокуратура потребовала задержать премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента РС) Ненада Стевандича, сообщает Fokus со ссылкой на канцелярию премьера. Их обвиняют в подрыве конституционного порядка страны.

Этому решению предшествовал приговор, вынесенный в Боснии и Герцеговине лидеру Республики Сербской. В конце феврале этого года, суд в Сараево заочно приговорил Додика к одному году тюрьмы и на шесть лет запретил заниматься политической деятельностью.

Додика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего.

Как пишет агентство AFP, после этого решения напряженность в регионе повысилась. Лидер боснийских сербов не признал вину и после вынесения приговора содействовал принятию законов, запрещающих федеральной полиции и судебной системе страны входить на территорию сербского образования в Боснии — позже эти законы были отменены Конституционным судом Боснии и Герцеговины.

Кроме того, на прошлой неделе Додик проигнорировал вызов главного прокурора Боснии на допрос по обвинению в попытке подорвать конституцию.

Для осуществления задержания прокуратура запросила помощь МВД Республики Сербской, а также Государственного агентства расследований и защиты (SIPA).

«Мы получили запрос от судебной полиции Боснии и Герцеговины на оказание помощи», — заявила представитель боснийского Государственного агентства расследований и защиты (SIPA) Елена Миовчич.

Fokus уточняет, что, если Додик, Стевандич и Вишкович не будут задержаны, будет выдан внутренний ордер, на основании которого любое полицейское управление Боснии и Герцеговины сможет их арестовать, включая пограничную полицию.

Реакция в Республике Сербской

Ордер на арест был выдан в день, когда парламент Республики Сербской собрался, чтобы принять новую конституцию РС, отмечает Reuters. В ней должны отменить все реформы, согласованные за десятилетия после подписания Дейтонских соглашений, положивших конец боснийской войне 1992–1995 годов.

Стаса Косарац, министр внешней торговли в центральном правительстве и член партии Додика «Союз независимых социал-демократов» (СНСД), заявил, что «неконституционные институты» не могут арестовать лидеров боснийских сербов за выполнение их работы.

«Никто не арестует президента Додика и руководство Республики Сербской», — заявил Косарац информационному агентству Srna.

Сам Додик называет преследование политически мотивированным.

Президент Республики Сербской заявил, что в ближайшие дни планирует провести встречу «на самом высоком уровне» с представителями России, чтобы попросить их наложить вето на продолжение нахождения в Боснии и Герцеговине миротворческих сил Европейского союза (EUFOR).

Накануне в EUFOR заявили, что начали развертывание резервных сил в Боснии для поддержания стабильности и безопасности региона.

В чем именно обвиняют Додика?

Республика Сербская — один из двух крупных районов в составе Боснии и Герцеговины. Со вторым, Федерацией Боснии и Герцеговины, его связывают общие органы управления, а также работа верховного представителя мирового сообщества. Человек на этой должности следит за выполнением Дейтонских соглашений.

Сейчас этот пост занимает бывший глава министерства сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт.

Полномочия властей каждого из района крайне велики, при этом они оба ориентированы на разные политические силы. Если Федерация Боснии и Герцеговины больше ориентирована на политику Евросоюза и НАТО, в Республике Сербской поддерживают президента России Владимира Путина.

Уголовное преследование Милорада Додика началось после того, как в 2023 году он подписал закон, согласно которому приговоры боснийского конституционного суда и решения верховного представителя не будут применяться в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.

Судебный процесс над Додиком длился около года. Во время него лидер президент Республики Сербской призвал боснийских сербов покинуть федеральные силовые структуры и судебную систему и присоединиться к правительству Республики Сербской, а также призвал провести референдум о независимости республики, если его признают виновным.

США и Великобритания ранее ввели санкции в отношении Милорада Додика, которого обвинили в создании угрозы для стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

Додик может обжаловать приговор, вынесенный в Сараево, в течение двух недель. Этот срок истекает 12 марта.