Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область. Что известно

В ночь на вторник города России подверглись массированной атаке дронов - самой крупной за все время войны с Украиной. По данным российского Минобороны, в ней участвовали более 300 беспилотников. Больше всего в результате атаки пострадала Московская область, где погибли два человека.

Как заявило Минобороны России, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны атаковали Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Московскую области, а также Москву.

На подлете в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, было сбито рекордное число беспилотников - 74.

По данным московских властей, на Домодедовской улице из-за падения обломков дрона повреждена крыша дома. О пострадавших власти не сообщают.

Над территорией Московской области, по информации Минобороны, был сбит 91 беспилотник.

Как сообщил губернатор области Андрей Воробьев, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В результате атаки на Подмосковье погибли два человека и еще 14 обратились за медицинской помощью, сообщил Воробьев. Позже Минздрав РФ заявил о 18 пострадавших.

В городском округе Домодедово в селе Ям на парковке погиб 38-летний охранник. Еще один 50-летний мужчина, получивший ранения на той же парковке, позже скончался в больнице.

Погибшие и один пострадавший на парковке в Домодедово - сотрудники дистрибьюторского центра агрохолдинга "Мираторг", сообщили в компании.

"В результате падения обломков БПЛА в 05:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедове. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании", - сообщили ранее в "Мираторге".

В деревне Котляково пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. "Это 43-летняя женщина - у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди", - написал Воробьев.

Еще шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, пострадали в Ленинском городском округе.

В Раменском обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повредив как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.

Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег: там загорелась кровля, пожар локализован, сообщил Воробьев.

Из-за атаки беспилотников были введены временные ограничения на работу аэропортов "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково". Как сообщает "РИА Новости", десять авиарейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару, три самолета сели в Перми, и еще пять - в Саратове.

Кроме того, из-за повреждения железнодорожных путей были отменены некоторые поезда через станцию Домодедово. Сейчас поезда следуют через эту станцию с увеличенным интервалом, предупредили в РЖД.

Эта атака беспилотников стала крупнейшей с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной ранее была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины - 23 февраля (267 дронов).

Атака произошла в день переговоров представителей Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, на которых, как сообщалось, США хотят выяснить, на какие уступки готов пойти Киев ради мира.

Газета Financial Times писала, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.

Украинские власти ночную атаку беспилотников на российские регионы пока не комментировали.